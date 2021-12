Deens advocatenkantoor speelde centrale rol in HPSG-overeenkomst

Het advocatenkantoor DLA Piper met advocaten gevestigd in meer dan 40 landen, start een intern onderzoek nadat vertrouwelijke e-mails bevestigen dat het advocatenkantoor heeft samengewerkt met het controversiële Deense bedrijf HPSG, dat een miljardenovereenkomst heeft gesloten met de regering van Suriname.

Volgens de Deense topadvocaat Per Buttenschøn, heeft DLA Piper exclusief voor HPSG een standaardcontract opgesteld. “We hebben geen enkele koopovereenkomst opgesteld voor HPSG en we hebben HPSG niet bijgestaan met advies over financiële transacties”, schrijft hij. Maar volgens de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, heeft DLA Piper een sleutelrol gespeeld en was het vanaf het begin van de onderhandelingen betrokken. ‘’Hun betrokkenheid droeg bij aan een positieve ontvangst van het investeringsvoorstel van HPSG”, schrijft Albert Ramdin aan Danwatch en Ekstra Bladet. ‘’We zijn ook in het bezit gekomen van e-mails tussen HPSG en functionarissen in Suriname, waar Per Buttenschøn zowel afzender als cc is in e-mailcorrespondentie’’, aldus Ramdin. “Ik kan bevestigen dat DLA Piper Denemarken, Jesper Nielsen vertegenwoordigt in het HPSG-project in Suriname”, schrijft Per Buttenschøn op 25 februari 2021 aan een aantal Surinaamse functionarissen.

Dat is bijna een maand voordat de overeenkomsten op 19 maart 2021 worden ondertekend.

E-mails spreken de uitleg tegen

Uit andere correspondentie blijkt dat Per Buttenschøn en DLA Piper Danmark blijkbaar twee van de drie vertrouwelijke overeenkomsten tussen HPSG en de overheid in Suriname hebben opgesteld, respectievelijk een elektriciteitsafnameovereenkomst (PPA) en een staatsgarantie op Suriname zijn afname van elektriciteit van HPSG. Op 11 maart 2021 stuurt Jesper Carvalho Andersen, de geldman achter HPSG, een e-mail naar de minister van Buitenlandse Zaken en een aantal Surinaamse functionarissen. Hij schrijft dat het akkoord over de staatsgarantie de reden was voor de vertraging omdat “het voorgestelde document volgens DLA Piper niet houdbaar was om eventuele financiering te verkrijgen”. Per Buttenschøn is ook cc op deze e-mail. Het lijkt er daarom op dat DLA Piper HPSG heeft bijgestaan met advies over het verkrijgen van financiering voor hun vermeende energiecentraleproject. De correspondentie per post lijkt ook in tegenspraak met de aankondiging van Per Buttenschøn dat DLA Piper geen enkele koopovereenkomst heeft opgesteld voor HPSG, aangezien een elektriciteitskoopovereenkomst (PPA) per definitie een koopovereenkomst is. Een van de adviseurs van de president van Suriname schrijft aan Per Buttenschøn: “Wilt u alstublieft de twee-woordversies van deze documenten, de koopovereenkomst/staatsgarantie sturen. Dit stelt ons in staat verder te werken aan deze documenten.” Vijfendertig minuten later is er een antwoord van Per Buttenschøn: “Hierbij stuur ik de woordversies van de documenten.”

Intern onderzoek gestart

Vervolgens hebben we de verklaringen van de minister van Buitenlandse Zaken en de genoemde e-mails aan DLA Piper overgemaakt en een interview gevraagd met Martin Lavesen, de toppartner van het advocatenkantoor in Denemarken. We willen graag antwoord op vijftien specifieke vragen met betrekking tot de relatie van Per Buttenschøn en DLA Piper met het controversiële bedrijf HPSG, dat onder meer Danwatch en Ekstra Bladet hebben onthuld door te liegen over zijn partners. Een controversieel Deens bedrijf dat miljarden dollars wil investeren om een baanbrekende groene energiecentrale te bouwen, ook al heeft geen van de mensen die er werkzaam zijn, ervaring met groene energie. Martin Lavesen zal niet verschijnen voor interview. Vragen zal hij voorlopig ook niet beantwoorden, maar hij schrijft in een e-mail, dat DLA Piper inmiddels een intern onderzoek is gestart. “Tegen deze achtergrond is het management van DLA Piper Denemarken een intern onderzoek gestart naar de problemen die door Ekstra Bladet [en Danwatchs] naar voren zijn gebracht. Zolang dit interne onderzoek aan de gang is, zal het management van DLA Piper Denemarken – afgezien van deze e-mail – niet reageren op Ekstra Bladet [en Danwatch’s] vraag “, schrijft Martin Lavesen, landpartner van DLA Piper Denemarken.

Bron: https://danwatch.dk/fortrolige-mails-bekraefter-samarbejde-mellem-dansk-fuskfirma-og-advokatselskab/