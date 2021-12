430 duizend smokkelsigaretten afkomstig uit Suriname

Afgelopen zondag heeft de Braziliaanse federale politie vier mensen aangehouden na een enorme vangst van illegale sigaretten. Ongeveer 430 dozen met sloffen sigaretten werden in beslag genomen die afkomstig waren uit Suriname. De geconfisqueerde sigaretten bevonden zich op een schoener die op weg was naar de haven van Belém in de hoofdstaat van de staat. De onderschepping van de smokkelwaar vond plaats tijdens een routine-patrouille voor de Braziliaanse kust door de federale politie. De bemanning van het schip werd op heterdaad gearresteerd en aangehouden. Ze wordt smokkel en behorende tot een criminele organisatie ten laste gelegd. Als het misdrijf wordt bewezen, kunnen de straffen oplopen tot 18 jaar gevangenisstraf.

Volgens de Federale Politie is het doel van de smokkelbende de sigaretten ten verkoop aan te bieden op de Braziliaanse markt. Onderzoeken gaan door, om de herkomst en bestemming van de lading nauwkeuriger vast te stellen.