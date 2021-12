Olieschaarste voor een week opgeheven

Regering moet olierekening betalen

Een groot deel van de pompstations in ons land was gisteren door hun brandstofvoorraad heen, dit kwam doordat er geen brandstof was geleverd door de oliemaatschappijen. De boot met brandstof zou het afgelopen weekend aangekomen, maar de overheid heeft de rekeningen aan de oliemaatschappijen niet voldaan.

De vertraging had naar verluidt dan ook alles te maken met het rood staan van de Rekening courant (Rc) van de lokale oliebedrijven bij de leveranciers. Gisterenmiddag werd de olieschaarste opgeheven, omdat de boot van SOL was aangekomen en vervolgens gelijk is gelost om de pompstations te voorzien van de nodige brandstofvoorraden. Volgens bronnen binnen de overheid hebben de oliemaatschappijen hun verantwoordelijkheid genomen, ondanks de regering voor miljoenen schuld heeft bij hen. De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft naar wij vernemen aan de oliemaatschappij uitstel gevraagd tot morgen, woensdag 8 december, zodat deze kwestie opgelost kan worden op de vergadering van de Raad van Ministers. De oliemaatschappijen trokken de afgelopen weken meerdere malen aan de bel en wezen de regering erop, dat zolang de schuld van de overheid niet betaald is en de brandstofprijzen niet zijn aangepast, de olieleveringen aan de pompen niet gegarandeerd zijn. De boot met brandstof die gisteren is gearriveerd, zal tot volgende week aan de vraag kunnen voldoen. ‘’Maar indien de regering haar betalingsverplichting niet nakomt en de olieprijzen niet aanpast, zal de komende week hetzelfde zich herhalen en dan kan de boot met brandstof nog later arriveren in ons land”, aldus een betrouwbare bron.

Ernst van de situatie

De directie van SOL Suriname heeft afgelopen donderdag in een schrijven minister Walden van Economische Zaken, op de ernst van de situatie gewezen. De SOL stelde dat de voortzetting van dit huidige beleid voor haar bedrijfseconomisch niet verantwoord is.

In de brief stelde de SOL ook een ultimatum van uiterlijk zondag 5 december, om de pompprijzen conform de overeengekomen pompprijsmethodiek aan te passen, zodat deze minimaal op kostprijsniveau worden vastgesteld. De kostprijzen die als volgt marktconform moeten zijn voor Unleaded Gasoline SRD 18,0130 en Diesel SRD 17,7977. Naast de SOL, heeft ook de Franse olieleverancier Rubis, de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vorige week per brief aangeschreven. Evenals de SOL Suriname kan ook Rubis de overheid niet blijven voorfinancieren. De subsidieschuld van de overheid is per 31 oktober 2021 reeds opgelopen tot circa SRD 61 miljoen.