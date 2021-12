15 zakken met 516 kilo cocaïne en geldbedrag onderschept, DNV’er aangehouden

Leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM), hebben zaterdagavond 4 december de 56-jarige Steven J. klemgereden en aangehouden. De aanhouding van J. geschiedde nabij de controlepost te Pikin Saron in het district Para. J. die uit het Goliath gebied kwam aangereden, bracht zijn voertuig niet tot stilstand, toen de politie hem sommeerde te stoppen. Bij die gelegenheid voerde de bestuurder juist zijn snelheid op, waarna een achtervolging werd ingezet. Het gelukte het RBTM het voertuig klem te rijden. Er werd vervolgens een onderzoek in het voertuig ingesteld. In het voertuig werd een groot aantal goed gevulde zakken met drugs ontdekt. In deze gaat het om vijftien jutezakken waarin een witte substantie, vermoedelijk cocaïne zat, met een voorlopig bruto gewicht van 516 kilogram.

Daarnaast werd een geldbedrag in US- dollar, euro en SRD op J. aangetroffen. De drugs, geldbedrag en het voertuig zijn door de politie in beslag genomen. Bij nader onderzoek is gebleken dat J. officier bij het Nationaal Leger is en ingedeeld bij Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Steven J. is tevens partner van het ex-onderhoofd van het DNV G.B. Het onderzoek in deze zaak is in volle gang, de verdachte werd gearresteerd en is overgedragen aan de Militaire Politie.