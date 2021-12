Omicron-variant moet wake-up call zijn voor wereldwijde vaccinongelijkheid

In juli van dit jaar werd de Delta-variant, die volgens wetenschappers twee keer zo besmettelijk is als eerdere varianten, de dominante mutant en resulteerde al snel in een piek van COVID-19-gevallen en ziekenhuisopnames. Nu de nieuwe variant, Omicron officieel in de Verenigde Staten (VS) geconstateerd is, leren wetenschappers steeds meer, over hoe hij zich tot nu toe verhoudt tot de Deltavariant. Met een virus dat zo besmettelijk is als het coronavirus, kunnen nieuwe varianten, die nog overdraagbaar zijn dan de originele stam, de weg naar herstel van de wereldwijde pandemie vertroebelen. Joe Biden, president van de VS, heeft inmiddels een reisverbod voor acht landen in zuidelijk Afrika uitgevaardigd vanwege de zorg over de Omicronvariant. Dr. Anthony Fauci medisch hoofdadviseur in de VS vertelde dat er binnen de komende twee of drie weken, wel meer informatie beschikbaar zal zijn over de nieuwe variant en de werkzaamheid vaccins tegen Omicron, monoklonale antilichamen en meer. “De opkomst van de Omicron-variant zou een wake-up call moeten zijn voor de wereld, dat vaccinongelijkheid niet mag blijven voortbestaan”, aldus Cyril Ramaphosa, de Zuid-Afrikaanse president.

Fauci, verklaarde gisteren dat het eerste geval van de nieuwste variant in de VS vastgesteld is. Volgens Fauci, kwam de persoon uit Zuid-Afrika en testte positief. “De persoon was volledig gevaccineerd en ervoer milde symptomen, die reeds verbeteren. Tot nu toe zijn er geen nauwe contacten van de persoon die positief getest is”, aldus Fauci. Op dit moment denken wetenschappers nog dat de Omicron-variant waarschijnlijk net zo besmettelijk is als de Deltavariant. Volgens Fauci kan het niveau van besmettelijkheid de gezondheidszorg onder druk zetten, als er niets aan wordt gedaan. Medische deskundigen zijn er echter van overtuigd dat vaccins de bescherming zullen blijven bieden tegen ernstige ziekten.

Is de Omicron-variant erger dan de Delta-variant?

Volgens het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid heeft de Omicron-variant enkele vergelijkbare mutaties in zijn spike-eiwit als de Delta-variant. Dit betekent dat Omicron ook zeer overdraagbaar zal zijn, waardoor het virus waarschijnlijk gemakkelijker iemands antilichamen, kan omzeilen. De werkzaamheid van het vaccin tegen symptomatische ziekten, wordt hierdoor dan verlaagd. Wetenschappers uit Zuid-Afrika geloven ook dat Omicron kan leiden tot meer gevallen van herinfectie bij mensen die al COVID-19 hebben gehad.

Symptomen van Omicron versus Delta-variant

Baton Rouge, een Mayo Clinic-netwerk verklaarde, dat de Deltavariant de manier waarop COVID-19 zich presenteert, enigszins heeft veranderd. Hoesten en reukverlies zijn ook minder vaak voorkomende symptomen van COVID-19 veroorzaakt door de Delta-variant, in vergelijking met eerdere varianten.

“Verkoudheidssymptomen zoals hoofdpijn en loopneus zijn nu meer voorkomende symptomen van COVID-19”, aldus Rouge.

Hoewel anekdotisch bewijs aantoont dat bevestigde gevallen van COVID-19 veroorzaakt door Omicron milde symptomen hebben veroorzaakt, waren de meeste mensen jonger. Jongere volwassenen en kinderen hebben over het algemeen minder kans op een ernstige COVID-19 besmetting dan oudere volwassenen. Over het algemeen is het te vroeg om te beweren dat Omicron betere of slechtere symptomen heeft dan de Delta-variant.