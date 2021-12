BOOSTERMANIE

De Covid-19-pandemie heeft de gehele wereld al bijna twee jaar in haar greep en er kan zelfs van een verergering gesproken worden, nu de varianten van de oorspronkelijke stam, nog meer slachtoffers maken. Er zijn door de grote farmaceutische industrieën in allerijl wel Covid-19-vaccins op de markt gebracht die een redelijk goede bescherming na twee prikken bieden, maar die behoeven toch nog een versterking c.q. aanvulling voor een hogere bescherming in de vorm van een zogeheten boosterprik. Het is namelijk gebleken, dat de huidige Covid-19-vaccins na 8 maanden een minder krachtige bescherming bieden, en dus de boosterprik noodzakelijk wordt. Door de komst van de nieuwe Covid-19-variant “Omicron” uit Zuidelijk Afrika, acht men internationaal de boosterprik onontbeerlijk en hebben veel regeringen (vooral van de rijke landen) besloten het inenten met een ‘booster’, aan te bevelen. In Israël is het boostervaccin zelfs voor eenieder boven de 18 jaar momenteel in hoge mate beschikbaar. In veel Europese staten is men in rap tempo bezig te boosteren en voor bepaalde leeftijdsgroepen wil men ook naar een situatie, waarbij de leeftijdsgrenzen snel worden verlaagd. De vaccins voor een boosterprik zijn in die landen wel aanwezig en zo niet, worden ze snel gekocht, want het geld is er in ruime mate voorhanden. Dat kan in armere landen zeker niet gezegd worden en die landen hebben nog steeds te maken met tekorten aan voldoende vaccins tegen Covid-19 en de varianten.

De angst zit er internationaal weer helemaal in, met de komst van de nieuwe variant Omicron, vooral omdat men nog niet weet, of de huidige vaccins genoeg bescherming bieden tegen de nieuwe variant uit Zuidelijk Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft inmiddels laten weten, dat de huidige vaccins wel de nodige bescherming kunnen bieden. Intensief onderzoek naar de gevolgen van de Omicron-mutatie moet nog volgen. Inmiddels hebben de grote farmaceuten Pfizer en Moderna verklaard, dat een eventuele aanpassing van hun vaccin dat een goede bescherming tegen Omicron zal kunnen bieden, pas over 100 dagen beschikbaar zal zijn. Verwachtbaar is dan ook dat de rijke landen gelijk de beschikbare hoeveelheden van een Omicron-vaccin zullen opkopen en de arme landen wederom het nakijken zullen hebben. In Suriname heeft ons ministerie van Volksgezondheid al besloten over te gaan tot boosteren onder bepaalde leeftijdsgroepen, waarbij de ouderen en personen uit bijzondere beroepen meteen in aanmerking kunnen komen.

De animo voor de booster is tot nog toe niet wat de overheid graag heeft gewild. Slechts enkele duizenden boosters zijn tot nog toe gezet. Het is wel te hopen, dat het voormelde ministerie niet te lang wacht om ook andere leeftijdsgroepen in de gelegenheid te stellen voor een booster in aanmerking te komen; dan hoeft ze bijvoorbeeld geen vaccins aan andere Caricom-landen te schenken en ook geen vervallen vaccins te dumpen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat op korte termijn, het Omicron-virus ook in Suriname gedetecteerd zal worden, want het is reeds in São Paulo (Brazilië) bij drie personen, die kort geleden in Afrika zijn geweest, ontdekt. Deze mensen zijn in quarantaine geplaatst. Maar als het virus in Brazilië is beland, zal het ook spoedig in Suriname zijn, hebben we toch ook met het Deltavirus gezien? Met het verstrekken van een boostervaccin dient de overheid dan ook niet te lang mee te dralen. Dokter Asin heeft inmiddels meegedeeld, een groot voorstander te zijn van het snel overgaan tot boosteren van een ieder die vijf maanden geleden zijn tweede Covid-19-vaccin toegediend heeft gekregen. Wat ook relevant is te vermelden, is dat men in São Paulo (Brazilië) reeds wenst over te gaan de intervalperiode tussen de tweede Covid-19-prik en de booster te versmallen van 5 naar 4 maanden. Mensen die een booster wensen, kunnen dan snel naar de aangegeven centra om het derde vaccin toegediend te krijgen. Hopelijk is onze regering ook zo voortvarend en zal ze op korte termijn het Braziliaanse voorbeeld volgen.