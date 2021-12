VS dringen aan op vaccinatie in afwachting op Omicron

Experts waarschuwen voor risico sterkere mutaties

Terwijl wetenschappers zich haasten om te onderzoeken of de nieuwe Omicron-variant een grotere bedreiging vormt, dringen experts aan op maatregelen om de coronavirusrisico’s voor miljoenen Amerikanen te verminderen – inclusief vaccinaties en het dragen van maskers. Het zal minstens twee weken duren voordat wetenschappers belangrijke vragen kunnen beantwoorden, onder andere of de Omicron-mutaties besmettelijker of ernstiger zijn. Tot dusver zijn er geen gevallen van Omicron vastgesteld in de Verenigde Staten (VS), maar functionarissen herhalen dat het virus zich nog steeds verspreidt en dat er voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen tijdens de aanhoudende pandemie.

Onder verwijzing naar hotspots in de westelijke en noordelijke delen van de staat, waarschuwde de gouverneur van New York, Kathy Hochul, dat het aantal gevallen en ziekenhuisopnames stijgt. “De wintergolf is er misschien, of we staan nog maar aan het begin”, zei ze.

Zich bewust van de ongebreidelde stijging van het aantal gevallen van coronavirus na de vakantieperiode van vorig jaar, maken staats- en lokale leiders zich zorgen dat het huidige aantal infecties de voorwaarden heeft geschapen voor een nieuwe golf, met of zonder nieuwe varianten. Volgens gegevens van de Johns Hopkins University moet het niveau van infecties in het hele land nog terugkeren naar het dieptepunt van de zomer, wat werd verstoord door een toename in gevallen die grotendeels werden veroorzaakt door de verspreiding van de Delta-variant.

De regering van New York City beveelt inwoners aan om binnen op openbare plaatsen maskers te dragen, ongeacht de vaccinatiestatus, aangezien Canada heeft aangekondigd dat het drie Omicron-gevallen heeft gevonden in de nabijgelegen provincies Ontario en Quebec. “We verwachten de Omicron de komende dagen in New York te detecteren op basis van wat we weten over de wereldwijde verspreiding”, zei stadsgezondheidscommissaris dr. Dave Chokshi. “Er is nog veel onbekend over Omicron, omdat het zo vroeg is, maar er zijn studies aan de gang en we zullen de komende weken meer weten over de variant.”

Gezondheidsexperts in New York en het hele land benadrukken, dat vaccinaties de sterkste verdediging zijn tegen nieuwe varianten, omdat ze de verspreiding en dus mutaties verminderen. Dr. Jorge E. Rodriguez, specialist in interne geneeskunde en medisch analist van CNN, zegt dat degenen die niet zijn gevaccineerd, er vaak langer over doen om infecties te bestrijden en moeten worden ingeënt. “Het virus muteert wanneer mensen besmet raken. Het muteert niet in de lucht, dus ook al ben je geïnfecteerd en heb je het goed gedaan, raad eens. Je hebt misschien wel bijgedragen aan mutaties die sterker zullen zijn, dus er is er bestaat niet zoiets als een goede infectie, zelfs niet als je het hebt overleefd met minimale symptomen”, zei hij. Ongeveer 59,3 procent van de Amerikaanse bevolking is volledig gevaccineerd, volgens de laatste gegevens van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en ongeveer 20,5 procent van de volledig gevaccineerde personen heeft een boosterdosis gekregen.

Haal je booster, CDC dringt erop aan

De CDC verhoogde maandag zijn aanbevelingen met betrekking tot booster-shots voor degenen die al zijn ingeënt vanwege de opkomst van de Omicron-variant. Eerder zei het bureau dat mensen een booster zouden moeten krijgen als ze 50 jaar en ouder zijn, of 18 jaar en ouder en in langdurige zorg leven. Anders adviseerde het dat iedereen van 18 jaar en ouder een booster kan krijgen. Nu is het woord “zou moeten” van toepassing op iedereen van 18 jaar en ouder. En degenen die niet zijn gevaccineerd, lopen een groter risico.

“Ik moedig de 47 miljoen volwassenen die nog niet zijn gevaccineerd sterk aan om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren en om ook de kinderen en tieners in hun families te vaccineren, omdat een sterke immuniteit waarschijnlijk ernstige ziekten zal voorkomen”, zei CDC-directeur dr. Rochelle Walensky .

‘’Begindoses van vaccinatie en boosters zijn de beste kans die we hebben om deze Covid-19-pandemie te verdrijven”, zei dr. Francis Collins, directeur van de National Institutes of Health.

“Natuurlijk hebben we in de VS nog steeds een serieuze golf van de Deltavariant, daar moeten we aan denken”, vertelde hij maandag aan Jim Sciutto van CNN. “Je beste bescherming tegen Delta is je te laten vaccineren, en als je al bent gevaccineerd en er zijn zes maanden verstreken sinds je Pfizer of Moderna hebt gekregen, neem dan je booster, twee maanden sinds J&J (Johnson & Johnson), krijg je booster”, zei hij.

“Dat was al een reden,’’ vervolgde Sciutto, maar voeg nu Omicron toe aan de mix en we geloven echt dat deze nieuwe variant, die waarschijnlijk naar onze kusten zal komen, ook iets zal zijn waar vaccins en boosters je bij kunnen helpen.”

Mogelijk komen er binnenkort boosters voor personen onder de 18 jaar beschikbaar. Pfizer zal naar verwachting toestemming vragen van de Food and Drug Administration voor zijn vaccin-boostervaccinatie voor 16 en 17 jaar, vertelt een bron die bekend is met het plan aan CNN. Momenteel komen alleen personen van 18 jaar en ouder in aanmerking voor boostershots, zes maanden na hun tweede dosis van het Pfizer-vaccin.

Reisbeperkingen ingesteld terwijl Omicron wordt bestudeerd

De regering-Biden reageerde snel op het nieuws van de opkomst van Omicron en beperkte vanaf maandag reizen vanuit Zuid-Afrika en zeven andere landen.

De Omicron-variant is de dominante coronavirusstam geworden in Zuid-Afrika – waar wetenschappers het voor het eerst ontdekten en rapporteerden – minder dan twee weken nadat het voor het eerst werd ontdekt. Daarentegen duurde het een paar maanden voordat de Delta-variant daar eerder dit jaar de dominante soort werd. Gevallen van de Omicron-variant zijn vanaf dinsdag bevestigd in ten minste 19 landen en gebieden, volgens analyse en gegevens verzameld door CNN.

Toch zegt minstens één medisch expert dat reisverboden niet echt werken om de verspreiding van coronavirusvarianten te stoppen. “Ik denk dat dit echt een illusie van bescherming is”, vertelde medisch analist dr. Jonathan Reiner van CNN, een professor in geneeskunde en chirurgie aan de George Washington University, maandag aan Kate Bolduan van CNN. “De metafoor die ik heb gebruikt, het is alsof je een hordeur op slot doet. Je hebt het gevoel dat je iets hebt gedaan om jezelf te beschermen, maar dat is echt niet zo.”

Buitenlandse reizigers naar de VS moeten volledig worden gevaccineerd en getest, zei Reiner, en dat soort maatregelen zijn effectief in het verminderen van de import van virussen. Maar Reiner en verschillende andere wetenschappers denken dat Omicron waarschijnlijk al in de VS aanwezig is.

“Ik weet niet zeker wat dit verbod zal bereiken, behalve dat het andere landen ontmoedigt die mogelijk intensieve sequencing willen doen en varianten willen identificeren”, zei Reiner. “Dit kan die landen ertoe aanzetten om daar misschien een beetje afstand van te nemen, want geen enkele goede daad blijft ongestraft.”

De mogelijke toename van het verspreidingsvermogen van het virus maakt de noodzaak om de variant te begrijpen een internationale prioriteit. Of de variant vaccins kan ontwijken, kan twee tot vier weken duren om te bepalen, vertelde de technische leider van de Wereldgezondheidsorganisatie Covid-19, Maria van Kerkhove, maandag aan Christiane Amanpour van CNN.

“Ik denk dat we de komende dagen, misschien een week of twee, wat informatie zullen hebben over de overdraagbaarheid en ernst van deze variant”, zei Van Kerkhove, eraan toevoegend: “Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de geweldige wetenschappers in Zuid-Afrika te bedanken, die zo openhartig om deze informatie met ons te delen.”

Bron: CNN