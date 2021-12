Vaccinaties sterkste verdediging tegen nieuwe varianten

Vermindering verspreiding en mutaties

Wetenschappers zijn momenteel zwaar in de weer om achter te komen, of de pas geïdentificeerde Omicron-variant van COVID-19 een grotere bedreiging vormt, overdraagbaarder of ernstiger is dan de vorige varianten. Medische deskundigen dringen er op aan, dat regeringen maatregelen afkondigen om de verspreiding van de Omicron-variant, terug te dingen. Ofschoon er nog veel onbekendheid is over Omicron-variant, heeft het zich al wereldwijd behoorlijk verspreid. In Amerika zijn er tot dusver geen besmettingen van de nieuwe variant vastgesteld. Gezondheidsautoriteiten zeiden dat deze variant zich snel verspreidt en er hierdoor voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Medische deskundigen over in de VS benadrukken dat vaccinaties de sterkste verdediging zijn tegen nieuwe varianten, omdat ze de verspreiding en dus mutaties verminderen.

Dr. Dave Chokshi, de stadsgezondheidscommissaris vertelde, dat het echter wel verwachtbaar is, dat de Omicron-variant de komende dagen in New York vastgesteld kan worden, omdat het zich wereldwijd al verspreid heeft. Dr. Jorge E. Rodriguez, specialist in interne geneeskunde en medisch analist, vertelde dat ongevaccineerden er vaak langer over doen infecties te bestrijden. Zij zullen het dan in overweging moeten nemen toch gevaccineerd te worden. “Het virus muteert wanneer mensen besmet raken. Je hebt misschien dan wel bijgedragen aan mutaties die sterker zullen zijn, dus er is er bestaat niet zoiets als een goede infectie, zelfs niet als je het hebt overleefd met minimale symptomen”, aldus Rodriguez.

Volgens de laatste gegevens van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), is tot heden ongeveer 59,3% van de Amerikaanse bevolking volledig gevaccineerd. Daarbij heeft ongeveer 20,5% van de volledig gevaccineerde personen een boosterdosis toegediend gekregen. Vanwege de opkomst van de Omicron-variant, dringt de CDC er op aan dat de boostershots wel genomen moeten worden. “De boostershot zijn van toepassing op iedereen van 18 jaar en ouder. Degenen die niet zijn gevaccineerd, lopen een groter risico”, aldus CDC. Volgens Dr. Francis Collins, directeur van de National Institutes of Health vormen boostershots, na ingeënt te zijn met twee dosis, de beste kans om deze COVID19-pandemie de baas te worden.

Maria Van Kerkhove, de technisch leider van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO vertelde dat de mogelijke toename van het verspreidingsvermogen van het virus, het noodzakelijk maakt de variant te begrijpen, en een internationale prioriteit wordt. Of de variant vaccins kan ontwijken, kan volgens Van Kerkhove, twee tot vier weken duren om dat vast te kunnen stellen.