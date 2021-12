Twee drugsdealers nabij omgeving Waterkant aangehouden

Richard A. (30) en zijn kompaan Michel C. (44) zijn op zondag 28 november na bekomen en uitgewerkte informatie bij het oud veerplein aan de Waterkant opgespoord en aangehouden.

Op de verdachte Richard die toegaf drugsverkoper te zijn, troffen de rechercheurs aan 23.76 gram marihuana, een blokje hasj van 79.32 gram, een digitale weegschaal en een geldbedrag in SRD. Zowel de drugs als het geldbedrag, waarvan een deel de drugsopbrengst moest zijn, werden in beslag genomen.

Verder namen de wetsdienaren waar dat de verdachte Michel die zich op krukken voortbeweegt, bij het zien van de politie getracht heeft de drugs weg te gooien. Zij gingen op onderzoek uit en achterhaalden de drugs. Bij confrontatie gaf Michel toe ook drugverkoper te zijn. Het ging om 4.27 gram cocaïne en 2 wikkels marihuana die deze verdachte had weggegooid. Het verderfelijk spul alsook een geldbedrag in SRD, die vermoedelijk de drugopbrengst moest zijn, werden door de politie in beslag genomen.

Beide drugsverdachten zijn na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.