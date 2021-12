131 boten van illegale goudzoekers verbrandt door Braziliaanse politie

De Braziliaanse regering zegt dat de politie 131 boten heeft verbrand die worden gebruikt door illegale goudzoekers in het hart van het Amazone-regenwoud. In een Twitter-bericht op maandag, beschreef de minister van Justitie, Anderson Torres, de inval als “snel en efficiënt”. De federale politie werd bijgestaan ​​door agenten van de Braziliaanse marine en milieuhandhavingsinstantie IBAMA, zeiden functionarissen. De meeste branden waren ten oosten van Manaus, de hoofdstad van de staat Amazonas, in een gebied met dicht bos.

Volgens het persbureau Associated Press (AP), begon er zaterdag rook te stijgen boven de rivier de Madeira, waar de afgelopen week honderden boten te zien waren, terwijl mijnwerkers naar goud zochten. Mijnwerkers staan ​​van oudsher bekend om het vervuilen van rivieren in de Amazone en voor het openen van de weg voor houthakkers en veeboeren, die de ongerepte gebieden vernietigen. Lokale media zeiden dat drie mensen gevangen waren gezet en een onbepaalde hoeveelheid goud in beslag was genomen tijdens de operatie. Luiz Henrique Ribeiro zei dat de politie zijn boot zaterdag verbrandde. Hij zei dat agenten hem niet toestonden zijn bezittingen uit de boot te halen, voordat zij die in brand staken. Veel mijnwerkers leven op hun boten en hebben satelliettelevisie, hangmatten en huisdieren aan boord. “De federale politie kwam per boot en zei tegen iedereen dat ze eruit moesten; ze gebruikten pepperspray en zeiden dat we ons moesten terugtrekken. Iedereen ging weg met alleen de kleren die ze aan hadden’’, vertelde de 26-jarige Ribeiro, die ontkende dat hij illegale mijnbouw op de rivier uitvoerde, tegen AP.

De openbare aanklagers van Amazonas zeiden in een verklaring, dat de autoriteiten binnen 30 dagen een plan moeten coördineren om een ​​einde te maken aan de aanwezigheid van mijnboten op Madeira. Simao Peixoto, burgemeester van de rivierstad Borba en een bondgenoot van de mijnwerkers, zei dat hij de federale autoriteiten en wetgevers zou ontmoeten om de kwestie te bespreken.

“Jullie zijn arbeiders, jullie verdienen het niet om te leven zoals jullie daar leefden. Als beesten in de modder worden gegooid’, zei Peixoto. Van augustus 2020 tot juli 2021 verloor het Braziliaanse Amazonegebied 13.235 vierkante kilometer (5.110 vierkante mijl) regenwoud – een sprong van 22 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en het grootste jaarlijkse verlies door ontbossing sinds 2006. Begin november arriveerde Bolsonaro op de COP26-klimaattop van de Verenigde Naties in Schotland en prees een reeks nieuwe klimaattoezeggingen en -beleid om ontbossing tegen te gaan. Maar mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch, verwierpen de toonverandering al snel omdat er geen onmiddellijk operationeel plan was. Bolsonaro is ook bekritiseerd omdat hij niet heeft aangegeven hoe zijn regering van plan is zijn belofte na te komen om de illegale ontbossing in het land tegen 2028 te beëindigen.

