Na bijkans een maand weer vuilophaal in Para

In het district Para wordt er vandaag na bijkans een maand, weer vuil opgehaald. Bewoners van het district, voornamelijk mensen van de ressorten Noord, Zuid en Oost, mogen vandaag op grote schaal hun vuil aanbieden. Marvin Moesan, woordvoerder van het commissariaat Para, zegt tegenover de krant, dat er vanwege de capaciteit in bepaalde ressorten van het district, geen vuil opgehaald kon worden. ‘’Dit omdat de mensen die belast waren met de vuilophaal, sinds januari niet uitbetaald waren’’, zei Moesan. De laatstgenoemden legden het werk op 1 november neer, waardoor verschillende ressorten in het district verstoken waren van een vuilwagen. ‘’Het is niet zo, dat er in het gehele district geen vuil werd opgehaald. In bepaalde delen werd er wel vuil opgehaald”, zegt Moesan.

Inmiddels is een deel van de betalingsachterstand ingelopen. Bepaalde ophalers zijn al volledig uitbetaald, anderen zijn deels uitbetaald. Moesan zegt, dat het commissariaat niet heeft gewacht tot de staking werd opgeheven. ‘’We hebben met de beschikbare capaciteit zelf vuil opgehaald in bepaalde ressorten van het district.” Met de grote schoonmaak van vandaag, hoopt men de grote achterstand in te lopen.

Hulp uit de gemeenschap

Gezien er in bepaalde gebieden van het district geen vuil werd opgehaald, heeft het bedrijf Themen Contractors N.V., besloten zelf het vuil op te halen. ‘’Wij kregen te horen dat de vuilwagen kapot was, dus zijn wij voor twee dagen ingekomen. Van twee dagen ging het naar twee weken. Maar zelf hebben we andere werkzaamheden, dus we konden het niet blijven doen. Het bedrijf zelf verwacht geen vergoeding voor verrichte arbeid, omdat wij het voor de gemeenschap doen”, aldus Themen Contractors N.V. tegenover de krant.

