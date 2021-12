Advocaat Kromosoeto nog steeds in race voor CEO positie DSB

Het bemensen van de topstructuur bij DSB blijkt, om niet te verklaren reden, een grotere uitdaging dan onder normale omstandigheden het geval zou moeten zijn. Het is inmiddels geen publiek geheim dat de huidige CEO, Steven Coutinho, al geruime tijd heeft aangegeven zijn contract niet te willen verlengen. Daarnaast geven bronnen binnen de bank aan, dat er binnenkort ook ten minste 2 directiefuncties vacant komen. De RvC van de bank is daarom al enkele maanden bezig met de selectieprocedure voor nieuwe directiekandidaten van De Surinaamsche Bank (DSB). Naar verluidt, is bij het selectieproces een gerenommeerd wervingsbureau ingeschakeld, om aan de hand van profielen de RvC zo objectief mogelijk te adviseren over de meest geschikte kandidaat per vacante functie.

De redactie van De West verneemt, dat de RvC reeds een preferentiële keuze had gemaakt uit twee kandidaten die waren voorgedragen op advies van het selectiebureau. Deze keuze viel niet in goede aarde bij twee van de recent aangeschoven grootaandeelhouders, omdat zij nog steeds hun kandidaat willen doordrukken. In de wandelgangen wordt gefluisterd, dat de zaak nu zelfs een stap verder gaat, waarbij de Centrale Bank zelf aan de overige grootaandeelhouders heeft gevraagd, of zij die bewuste kandidaat toch willen meenemen in hun besluit, ofschoon de man niet door de toets is gekomen. Het gaat hierbij nog steeds om een jurist en advocaat, die momenteel de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosotoe bijstaat in de rechtszaal. Dezelfde jurist behoorde in het recente verleden ook tot het juridisch team van de Surinaamse Bankiersvereniging tijdens de ‘verdwenen’ kasreserve-kwestie tegen de Centrale Bank en is daarna na twee dagen overgestapt naar het juridische team van de moederbank. Een deel van de grootaandeelhouders van DSB heeft ondanks dit alles deze persoon sinds het begin voorgedragen, maar volgens een zeer bezorgde vakbondsleider van DSB, Robby Berenstein, voldoet hij niet aan het profiel, dat geldt voor directieleden van een bank. De vakbondsleider haalde reeds eerder aan, dat de jurist geen kennis, ervaring met het leiden van een bank heeft, betrokkenheid bij de sector, noch bewezen management-skills op het hoogste niveau bezit, om te voldoen aan de vereisten. Ook moet de persoon voldoende bankier zijn voor deze functie om de leiding te kunnen krijgen van de grootste financiële instelling in ons land. In augustus dit jaar zei Berenstein ook al, dat de vakbond op basis van het profiel van deze bewuste jurist en zijn achtergrond sterk van mening is dat hij niet voldoet aan de vereisten van een dergelijk profiel. Daarom heeft de vakbond toen gevraagd of de huidige directie en de RvC deze kwestie breder willen bekijken met andere kandidaten, zodat er een betere keus uit voortvloeit. Over het motief van het willen doordrukken van deze specifieke persoon wordt in het duister getast, maar wordt wel met heel veel bezorgdheid gekeken.

Wisseling van de wacht

In een reeds eerder verschenen artikel sprak de krant Berenstein over de benoemingen van directieleden binnen de grootste Surinaamse bank. Hij stelde toen ook al, dat sinds het vertrek van de toenmalige DSB-directeur Sigmund Proeve, dit een vraagstuk is waarmee de bond wordt geconfronteerd. “ Wij hebben veel wisselingen van de wacht in de leiding van DSB gehad en wij hebben geconstateerd, dat dit de bank niet veel goeds heeft gedaan, omdat het van invloed is op de bedrijfsvoering. Er ontstaat hierdoor ook veel stagnatie in de bedrijfsvoering, want elk directielid heeft een ander beleid en werkwijze. Bovendien werden we ook geconfronteerd met de wisseling van aandeelhouders, waardoor de bank ook in de RvC veranderingen hebben gehad. Deze wisselingen hebben voor veel rumoer en obstakels gezorgd binnen DSB. Wij hebben vanaf het begin aangegeven, dat deze situatie niet gezond is en daarom zijn bijzonder scherp gaan kijken naar elke wisseling, omdat er al een situatie was ontstaan, waaruit bleek dat DSB in de problemen was geraakt en de eerste personen die met deze negatieve ontwikkeling geconfronteerd werden, waren de werknemers”, aldus Berenstein. De DSB mag volgens hem nimmer instrument worden van eigen belangen van stakeholders.

CEO & CFO

De RvC is in de afgelopen periode intensief bezig geweest een geschikte kandidaat te vinden, ter vervanging van de huidige directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), Steven Coutinho, die zoals vermeld nog voor het einde van dit jaar zal afzwaaien. Er stond ook een vacature open voor de CFO-functie en die kandidaat verricht inmiddels diensten binnen de bank. Haar officiële benoeming zou plaats moeten vinden tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hoewel deze mevrouw al goed werk verricht op het niveau van haar toekomstige functie, heeft de Centrale Bank naar wij vernemen, haar benoeming onlangs afgewezen, ofschoon zij voldoet aan alle vereisten voor de CFO functie. Ook hier lijkt het dat men vanuit een eigen belang een andere kandidaat in positie wil brengen. De krant vraagt zich intussen af, welk krachtenspel zich bij DSB voltrekt en in wiens belang exact. Voorts vernemen wij, dat het erop lijkt alsof er ook een spelletje wordt gespeeld bij de benoeming van nieuwe raadsleden, die zeer recent zijn toegevoegd aan de RvC. “Dit kan enorme gevolgen hebben voor hoe de directie eruit zal zien, want de raad ontslaat en benoemt directieleden. Het is van belang dat onze grootste bank met een rijke historie in alle rust kan blijven werken aan verdere versteviging van de financiële positie, zoals dat de afgelopen 2 jaar al is ingezet, zeker vanwege het belang in de economie aan de vooravond van de verwachte groei. In het bijzonder van de grootaandeelhouders die een normaal verloop van een gebruikelijk proces proberen te obstrueren, terwijl zij zelf belangrijke spelers binnen de financiële sector zijn, mag worden verwacht dat zij het algemeen belang van een gezond imago van onze financiële sector, nimmer uit het oog verliezen”, aldus een zeer betrouwbare bron.