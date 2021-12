President nodigt zakenlui Dubai uit te investeren in Suriname

“Ik nodig jullie allemaal uit om mijn prachtig land Suriname te bezoeken en met eigen ogen de investeringsmogelijkheden te zien, een bedrijf op te zetten en samen te werken met lokale ondernemers”, zei president Chandrikapersad Santokhi zondag 28 november in de Al Bader Ballroom van het Shangri-La Hotel in Dubai tijdens een business diner. Dit diner is speciaal door de CEO Clubs Network Worldwide aangeboden en is onderdeel van Surinames deelname aan de Expo 2020 Dubai.

Het staatshoofd heeft vanaf het begin van zijn bezoek aan Dubai aangegeven, dat Suriname op zoek is naar investeerders die bereid zijn om met Suriname in zee te gaan. “Uw onmiddellijke bereidheid om met ons samen te werken, zal een lang loyaliteitsleven hebben. Suriname gelooft in een sterke samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten en ik ben ervan overtuigd, dat als we allebei in dezelfde richting kijken, we waardevolle partners kunnen zijn, in het voordeel van onze beide volkeren”, hield de regeringsleider zijn gehoor voor.

De Surinaamse president feliciteerde de leiders van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) met hetgeen ze hebben bereikt en wat ze aan de wereld hebben laten zien. Suriname kan, aldus de president putten uit het krachtige leiderschap van de VAE. “We besloten deel te nemen aan de Wereld Expo 2020 in Dubai, omdat we de overtuiging hebben, dat alles mogelijk is met goede bedoelingen en met een sterk, visionair en toegewijd leiderschap. Dubai heeft dit krachtig leiderschap bewezen’’, aldus de president. Het staatshoofd riep het Emirati-bedrijfsleven op te investeren in de aanleg van wegen, bruggen, huizen, kustbases en containerhavens. De president zei verheugd te zijn om de Dubai Port World als een havenexploitant te hebben, en kijkt uit om met hen verder samen te werken bij het uitbreiden van activiteiten en andere diensten. “We zoeken ook naar investeringen in onze olie- en gassector en de bijbehorende infrastructuur die moet worden ontwikkeld. Investeringen in energieopwekking, met name groene energieoplossingen, zijn ook belangrijk voor ons. Op het gebied van agro-industrie en visserij zijn er enorme kansen, ook in mijnbouw en bosbouw.”

Gedurende de bijeenkomst hebben diverse functionarissen, bestaande uit ministers en vertegenwoordigers van de particuliere sector, verschillende presentaties gehouden en een beeld geschetst van het economisch klimaat in Suriname.