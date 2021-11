WAAR BERUST HET WETTELIJKE GEZAG?

Deze vraag kan al enige tijd gesteld worden, als alleen maar gekeken wordt naar de voortdurende tarting van de door de overheid afgekondigde anti-Covid-19-maatregelen, die dienen te gelden voor Paramaribo en alle overige delen van het land. De overheid heeft dan wel maatregelen afgekondigd die nageleefd dienen te worden, maar steeds duidelijker wordt het, dat velen daar een loopje mee nemen. En als de controle op de naleving van door jou afgekondigde maatregelen nauwelijks of niet wordt uitgevoerd, dan gaat men er stapsgewijs toe over, die te negeren en zelfs op grove wijze schenden. Het niet dragen van maskers bij het betreden van winkels gebeurt steeds vaker en ook het in groepjes voor supermarkten staan om alcoholische dranken te nuttigen, zonder daarbij de social distancing van 1.5 meter in acht te nemen, komt nu overal voor en er wordt zeker niet door de politie ingegrepen. En juist omdat men zulks in de gaten heeft, negeert men op provocerende wijze de door de overheid ingestelde maatregelen. Wat zich afgelopen zaterdagnacht ter hoogte van het Shell Station aan de Wilheminastraat rond 22.00 uur heeft voorgedaan, is gewoon schandelijk. Daar was sprake van een enorme samenscholing, er deed zich een enorme geluidsoverlast voor tot groot ongenoegen van de gehele buurt en er werden demonstraties gehouden van de zogeheten ‘bron banti’ met voertuigen. Zulks tot ergernis van mensen die in de nabijheid horecabedrijven exploiteren. De politie en militairen stonden er volgens videobeelden bij, maar grepen niet in. Het was gewoon een chaos en openlijke demonstratie van de aanwezigen en wel dat ze maling hebben aan de door de overheid ingestelde anti-Covid-19-maatregelen. In andere delen van de stad was het niet anders, en werd er openlijk gefeest. Aan de Waterkant was het helemaal hommeles en zelfs om half één in de ochtend, stonden er nog meer dan 20 auto’s en werd de buurt bestookt met keiharde muziek. Herhaalde malen moest de politie om assistentie gevraagd worden, om deze overtreders van de avondklok te verwijderen. Uit alles is zaterdagavond met nadruk bewezen dat de politie niet in staat is tegen deze flagrante overtreders van door de overheid ingestelde maatregelen, op te treden. We kunnen dan op een persconferentie wel een lijst voorlezen van boetes die kunnen worden opgelegd voor Covid-19-overtreders van ingestelde maatregelen, maar in de praktijk weten we niet, of deze boetes echt veelvuldig worden uitgedeeld en of ze daadwerkelijk het beoogde doel bereiken, en dat is dat de mensen na het intreden van de avondklok, niet langer op straat zijn. Het is misschien goed, dat de avondklok teruggebracht is naar negen uur ’s avonds, omdat wat nu gebeurt, gewoon grenst aan regelrechte anarchie en dat kunnen we in een democratische rechtsstaat, helemaal niet tolereren. De overheid heeft de gewapende machten ter beschikking om haar wettelijk gezag te demonstreren. Er wordt dan ook niets anders verwacht, dan dat ze gaat optreden tegen al deze onhebbelijkheden van een groep uit de samenleving, die op provocerende wijze bezig is dwars te liggen en de algehele volksgezondheid in gevaar denkt te kunnen en mogen brengen.

Wat gebeurt er in het district Para? Al geruime tijd wordt daar geen huis- en industrievuil meer opgehaald. Wie langs de Indira Gandhiweg, de Kennedy Highway en eveneens de zijwegen rijdt, ziet overal de gele plastic vuilniszakken op kleine stellages opgestapeld in de berm. Duidelijk is dat er al geruime tijd geen vuilnis wordt opgehaald. Er zou geen geld zijn vanwege het districtsbestuur om het vuil te verwijderen. De vuilophaaldienst in het district Para, zou al lange tijd niet zijn betaald en die heeft dan ook het werk neergelegd. Een ondernemer in het district heeft eventjes geholpen bij de ophaal, maar die is ook gestopt, want ook deze persoon is geen filantroop. Paramaribo zal moeten ingrijpen, want we kunnen het risico niet lopen, dat daar een ziekte uitbreekt. Vooral voor de passagiers die net uit het buitenland zijn gearriveerd, is het geen gezicht overal vuil langs de weg te moeten waarnemen.