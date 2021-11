Omikron-variant gevaarlijkste gemuteerde versie tot nu toe

Regeringen trachten bevolking te beschermen tegen mogelijke uitbraak

Wereldwijd is de ongerustheid toegenomen, nadat er een nieuwe variant van COVID-19, Omikron, geïdentificeerd werd. Regeringen over de hele wereld, trachten hun burgers te beschermen tegen een mogelijke uitbraak. “Het betreft de zwaarst gemuteerde versie van het coronavirus die we tot nu toe hebben gezien. Deze variant heeft enkele veranderingen die we eerder in andere varianten hebben gezien, maar nooit allemaal samen in één virus. Het heeft ook nieuwe mutaties”, zei Lawrence Young, een viroloog en hoogleraar moleculaire oncologie aan de Warwick Medical School in het Verenigd Koninkrijk.

Israël verbiedt alle buitenlanders momenteel toegang tot het land. Het verbod, in afwachting van volledige goedkeuring van de regering, zal naar verwachting twee weken duren. Israëli’s die terugkeren uit een land dat op de rode lijst staat, waaronder landen in zuidelijk Afrika, zullen zeven dagen in een speciaal hotel moeten worden geïsoleerd. Twee Omikron-gevallen zijn ontdekt in Australië, nadat reizigers uit zuidelijk Afrika in Sydney waren aangekomen, zei het ministerie van Volksgezondheid van New South Wales zondag. Ondertussen heeft Zuid-Korea beperkingen opgelegd aan reizigers uit acht Zuid-Afrikaanse landen, zo maakte het Disease Control and Prevention Agency zaterdag bekend.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei afgelopen vrijdag, dat vroeg bewijs suggereert dat de Omikron-variant, die voor het eerst geïdentificeerd in Zuid-Afrika, een verhoogd risico op herinfectie zou kunnen vormen en zei dat sommige van de mutaties die in de variant werden waargenomen, zorgwekkend zijn.

“Deze variant heeft een groot aantal mutaties en sommige van deze mutaties hebben enkele zorgwekkende kenmerken”, aldus Maria Van Kerkhove, technisch leider van de WHO voor COVID-19.