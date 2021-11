Brandstof in Suriname goedkoper dan in buurlanden

‘Het lijkt alsof we de buurlanden subsidiëren’

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, heeft op de laatste vergadering van de Raad van Ministers aangegeven, dat brandstof goedkoper is in Suriname in vergelijking met Guyana en Frans-Guyana. Volgens Walden, zouden de prijzen van brandstof meer dan SRD 20 moeten zijn inclusief governmenttake. “Nu wordt brandstof aan de pomp gesubsidieerd. Een liter unleaded kost SRD 15.95 aan de pomp, maar los van governmenttake, kost het de staat bijna SRD 19. Los van het feit dat de staat nu geen governmenttake int, wat nu wel het geval zou moeten zijn, moeten wij nu in onze zak om de oliemaatschappijen bij te betalen zodat het gesubsidieerd wordt”, legde de minister uit.

Echter, het kwalijke hiervan is dat het ministerie meldingen krijgt van smokkel van brandstof. “Omdat het zo goedkoop is in Suriname in vergelijking met Guyana en Frans-Guyana, krijgen we meldingen dat er een smokkel ontstaat en dat is oneigenlijk, want dan zijn we nu de buurlanden aan het subsidiëren. Want de extra brandstof gaat niet per se aan de grote productie in Suriname, maar wordt in grote vaten over de grenzen gebracht. We krijgen ook meldingen van illegale exploitanten in Frans-Guyana en het kan best dat het de gesubsidieerde brandstof van Suriname is die gesmokkeld wordt”, zei Walden. Het beste is volgens de minister om de brandstofprijzen marktconform te maken en dat het niet gewoon gesubsidieerd wordt aan de pomp, maar dat tenminste de kostprijs kostendekkend is.

De minister gaf aan dat met de extra subsidie die de regering bij de pomp betaalt, scholieren, kleine zelfstandigen, werkzoekenden, dagloners en zwakke huishoudens tegemoet gekomen kunnen worden. Er moet dan een model gezocht worden om deze groepen financieel of anders tegemoet te komen, zodat zij in staat zijn in hun levensbehoeften te voorzien. Over de verhoging van de brandstofprijs in december, zei Walden dat het een besluit is dat de regering moet nemen. ‘’Er worden iedere woensdag regeringsraadvergaderingen gehouden, waar het onderwerp altijd ter sprake komt. Het wordt iedere week gepland. We nemen de actualiteiten mee en als het zo is dat we een model hebben dat toegepast kan worden waarbij er voldoende balans is tussen een marktconforme prijs en de bescherming van kwetsbare groepen, dan wordt het besluit genomen. Het moet een model zijn dat het beste is voor de economie”, verduidelijkte Walden.

Een journalist vroeg of de controle op de grenzen niet verhoogd kan worden, zodat de brandstofprijs niet aangepast hoeft te worden. De minister ging niet op deze vraag in, maar gaf aan dat transport-, brandstof- en containerkosten nu een opwaartse druk hebben op de prijzen van alle goederen. Volgens haar blijven de containerkosten stijgen en de prognose is dat de kosten zullen blijven stijgen tot 2022. De covid-pandemie is hierbij een van de oorzaken. “We kunnen verwachten dat de kosten blijven stijgen en waar we producten importeren, zal dat invloed hebben op de prijzen. We moeten wel waken dat er geen schaarste ontstaat, want dan krijgen we een situatie waar we niet meer kunnen controleren wat de prijs moet zijn, omdat dan de gewoon de marktwerking zal gelden. Wie het hoogste biedt, komt aan de producten. Dat moeten we voorkomen en we zijn in gesprek met de importeurs om ervoor te zorgen dat basisgoederen optimaal beschikbaar zijn”, zei de minister.