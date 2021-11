In 4 van de 7 stalen vrachtcontainers in de Dr Jules Sedney Haven ,waar hout in was geladen voor export, werd vandaag ruim 350 kilo cocaïne onderschept door het JIT team in samenwerking met het KPS, waaronder leden van de onderdelen Forensische Opsporing, Arrestatie Team, Narco en de hondenbrigade. Op de foto een deel van de onderschepte cocaïne. Naar verluidt, is er reeds een persoon in deze zaak aangehouden. Het onderzoek is naar wij vernemen in volle gang.