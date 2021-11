‘Niet verwachten dat vaccins overdracht COVID-19 zelf zullen uitroeien’

Veel medisch deskundigen waren in het begin van 2021, er zeker van, dat vaccinatie tegen COVID-19 de oplossing zou zijn uit de pandemie te geraken. Hoewel vaccins misschien wel het belangrijkste hulpmiddel zijn bij de bestrijding van het coronavirus, kan volgens specialisten echter niet gesteld worden dat het de overdracht zelf zal uitroeien. Terwijl regeringen wereldwijd trachten de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, kampen landen in Europa nu met de winter. In Europa heeft Ierland, de hoogste vaccinatiepercentages, waar 89,1% van de bevolking zich heeft laten immuniseren. Echter heeft de Ierse regering deze week toch een avondklok laten invoeren voor de horecasector. Ook in Portugal, waar 87% van de totale bevolking ook al is ingeënt, overweegt de regering om nieuwe maatregelen door te voeren, voorkom daarom dat de coronabesmettingen tijdens de feestdagen toenemen. Ondertussen heeft Groot-Brittannië momenteel te kampen met een langdurige en hardnekkige coronagolf, ofschoon het land daar vroegtijdig is begonnen zijn inwoners te laten vaccineren. Zoals landen nu reeds geconstateerd hebben, zal een relatief hoge vaccinatiegraad alleen, niet voldoende zijn om de verspreiding van COVID-19 te stoppen. Daarop hebben Duitsland en Oostenrijk, waar het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken hard is gestegen, ons gewaarschuwd.

De regering van Oostenrijk heeft onlangs gesteld, dat vanwege de toename van infecties, maandag wederom een totale lockdown van kracht is. “Het vaccin blijft desondanks een zeer goede bescherming bieden, de immuniteit tegen ernstige ziekten en overlijden, is zeer goed onderhouden”, vertelde Charles Bangham, een professor in de immunologie en mededirecteur van het Imperial College London’s Institute of Infection. “Maar we weten dat de Delta-variant, veel besmettelijker is. Tegelijkertijd zijn er veranderingen geweest in de samenleving en in het gedrag en in veel landen constateren we, dat sommige voorzorgsmaatregelen minder strikt worden nageleefd”, benadrukte Bangham. Als het om het stoppen van de overdracht gaat, zal een goede vaccinatiegraad volgens Bangham, niet alleen voldoende zijn. Volgens experts, zou dit echter geen verrassing moeten zijn, omdat zelfs een kleine groepen niet-gevaccineerde mensen de overdracht kan veroorzaken. “Het verschil tussen vaccinatiegraad van 70% en 80% is enorm, omdat elk extra percentage het virus verder isoleert en de druk op ziekenhuizen verlicht. Met de overdraagbaarheid van de Delta-variant, kan geen enkel land zichzelf echt als sterk gevaccineerd beschouwen”, aldus een specialist.