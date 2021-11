Independence Day Run 2021 succesvol afgesloten

De 3 beweging movements “Amusukang”, “Tigri Endurence Sports Club” en “Surina-me Frontrunners” hebben dit jaar wederom het initiatief genomen om een lange af-standsloop te organiseren aangezien de Srefidensi marathon alweer geen voortgang heeft gevonden dit jaar ondanks de goede ontwikkelingen van de covid-19 situatie in ons land.

Een 80-tal personen hebben zich geregistreerd voor deze halve marathon (21K) welke op zondag 21 november is gehouden.

Er is gestart in 2 lichtingen vanaf de sportvereniging Oase waarbij de eerste vertrok om 05:15 in de morgen en de tweede om 05:30.

De ongeveer 70 deelnemers die aan de start verschenen werden begeleid door een team van meer dan 35 vrijwilligers die zorgden voor drank, fruit, foto’s, tijdregistratie, medailles en paramedische begeleiding.

Staatsolie, SURMAC en enkele persoonlijke donateurs hebben de kosten gedekt.

De route die afgelegd werd was de zogenaamde 5 bruggen loop waarbij achtereenvolgens “de Wijdenbosch brug, de Bruynzeelbrug, de van’t Hogerhuysstraat brug, de Saronbrug en de Coesewijnebrug werden aangedaan om uiteindelijk weer te finishen bij Oase. De verschillende bruggen verhoogde ook de moeilijkheidsgraad van dit evenement.

Al hoewel het geen officiële wedstrijd betrof kwam Janiek Pomba als eerste over de streep in een tijd van 1h32m16s.

Er wordt terug gekeken op een zeer geslaagd evenement.