Braziliaanse ambassadeur brengt bezoek aan minister Nurmohamed

Raphael Azeredo, de Braziliaanse ambassadeur in Suriname heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Dit gebeurde op woensdag 17 november 2021 in het kader van het intensiveren van de relatie die beide landen reeds jaren met elkaar hebben opgebouwd. Recentelijk hebben de ambassadeurs van Colombia en Turkije ook een bezoek gebracht aan de OW-minister.

Het recente bezoek leverde enkele belangrijke afspraken op tussen minister Nurmohamed en de Braziliaanse diplomaat. Er is voldoende aandacht geschonken aan mogelijkheden die het Surinaamse ministerie in het bijzonder ten goede zullen komen. Bij dit onderhoud is verder ook gesproken over een investeringsmogelijkheid in Public Private Partnership (PPP)-verband.

Zowel de OW-minister als de Braziliaanse diplomaat was buitengewoon tevreden over de essentiƫle zaken die tijdens het gesprek naar voren kwamen. Het ligt zeker in de bedoeling dat de samenwerking intact blijft tussen beide Zuid-Amerikaanse landen. Minister Nurmohamed sprak van een vruchtbaar gesprek.