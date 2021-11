Van 21 tot en met 26 november organiseert Within Life Coaching NV in samenwerking met Connecting the Dots NV, Clevia Academy en Clevia Park het online Corporate Wellness event, genaamd “ Macht over eigen kracht”.

Tijdens dit tweede Corporate Wellness event zullen dynamische sprekers waaronder Cari-coaches en professionals vanuit verschillende werkgebieden uit binnen- en buitenland gedurende zes dagen inspirerende sessies en talks houden met als rode draad het motiveren van zowel werkgevers als werknemers om in verbinding te blijven met hun body, mind en spirit, tijdens en buiten het werken om.

Steeds meer bedrijven en organisaties beginnen het belang van Corporate Wellness in te zien. Corporate Wellness is een dynamisch inzetbare strategie voor gelukkige en gezonde medewerkers; daarom is de basis van dit Corporate Wellness Event de mentale en fysieke gezondheid van individuen te stimuleren door deze te doen beseffen dat zij de macht hebben in hun eigen kracht te staan.

“De mentale gezondheid en het welzijn van werknemers is van cruciaal belang voor het behoud van een duurzaam niveau van werknemersbetrokkenheid, veerkracht in het licht van organisatorische veranderingen, motivatie en innovatie. Door een geïntegreerde benadering van het welzijn van werknemers kunnen werkgevers profiteren van de positieve impact op de productiviteit en bedrijfsprestaties”, zegt Lunice Heuvel, Human Resource Expert, directeur van Connecting the Dots NV en mede-organisator van dit evenement.

Het Corporate Wellness event 2021 – “Macht over eigen Kracht” is onderdeel van de Caricoach Virtual Inspirations. De Caricoach Community bestaat uit een multidisciplinaire groep van coaches die hun training hebben gevolgd bij Within Life Coaching NV. Vanuit de verschillende werkgebieden begeleiden deze coaches anderen om balans te vinden en te onderhouden door hen technieken en modaliteiten aan te reiken.