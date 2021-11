KBS toch naar defilé

Het Korps Brandweer Suriname (KBS), dat zich gisteren had terugtrokken van het defilé, zal op 25 november alsnog deelnemen. Dit nadat de bond overeenstemming heeft bereikt met de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. Gisteren besloot de brandweer een eerder aangekondigde actie verder aan te scherpen. Zo werd besloten niet mee te doen aan het defilé, ook niet meer uit te rukken voor de vangst van reptielen, grasbranden en bijenbestrijding. Dit omdat de bond van mening is dat zaken besproken en overeengekomen waren met de minister te lang op zich lieten wachten. Echter kwam de bond na goed overleg met de bewindsman terug op zijn beslissing niet deel te nemen aan het defilé. Volgens de minister zou het onder andere gaan om de medische voorziening en bepaalde toelagen waar de brandweermannen recht op hebben. Amoksi zei tijdens het gesprek, dat er reeds overeenstemming is bereikt met het SZF, over de aanpassing van de diensten. Echter is het slechts het administratief gedeelte dat moet worden afgerond, waarna de brandweerlieden van de nieuwe voorzieningen kunnen genieten. Met de minister van financiën zouden er volgens Amoksi gesprekken zijn gevoerd over het uitbetalen van de toelages. Ook dit lijkt de goede kant op te gaan volgens de minister. Na het gesprek werd de actie opgeheven, en werden de werkzaamheden normaal hervat. Volgens de minister zal er nog een vervolgoverleg plaatsvinden.