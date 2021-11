Braziliaanse Volksgezondheidsminister: ‘Boosterdosis bij voorkeur Pfizer-vaccin’

Marcelo Queiroga, de Braziliaanse minister van Volksgezondheid heeft afgelopen dinsdag verklaard nog niet te kunnen vaststellen welke boostervaccin tegen COVID-19 gebruikt kan worden voor degenen die zich eerder met het Pfizer-vaccin hebben laten inenten. Het secretariaat van het ministerie van Volksgezondheid, heeft afgelopen woensdag in een verklaring, de richtlijnen voor de toediening van de derde vaccinatie of boosterdosis voor personen ouder dan 18 jaar, gepubliceerd. Deze richtlijnen zijn echter alleen voor degenen die zich met het CoronaVac, het AstraZeneca- hebben laten inenten.

Volgens het secretariaat van het ministerie van Volksgezondheid zal de toediening van de derde dosis, bij voorkeur afkomstig moeten zijn van het messenger RNA-platform (Pfizer ) of als alternatief, het virale vectorvaccin (Janssen of AstraZeneca). Personen die zich volledig hebben laten inenten met het CoronaVac-, AstraZeneca- , Pfizer of een mix van het AstraZeneca/Pfizer-vaccin, zullen volgens het ministerie bij voorkeur de Pfizer boosterdosis toegediend moeten krijgen. “Echter zijn bepaalde mensen van mening, dat de derde dosis van hetzelfde vaccin zou moeten zijn. Maar dit is nog niet door de wetenschap aangegeven. Aangezien Brazilië in april is begonnen zijn mensen te vaccineren met het Pfizer-vaccin, is het geen tijd om een aanvraag in te dienen. “We hopen op korte termijn, concrete informatie hierover te hebben. De voorkeur voor de boostershot, gaat eigenlijk uit naar de zogenaamde mix van vaccins”, aldus Queiroga.

Janssens vaccin

Afgelopen dinsdag werd er ook verteld, dat mensen die de enkelvoudige dosis hebben genomen, een tweede dosis moeten krijgen. De boosterdosis voor deze doelgroep zal dan vijf maanden na deze tweede dosis beschikbaar zijn. Queiroga vertelde dat personen die zich met het Janssen-vaccin hebben laten inenten, nu het noodzakelijk is, dat voordat ze de boosterdosis krijgen, een tweede dosis van Janssen moeten ontvangen. “Technisch gezien maakt de tweede dosis deel uit van het vaccinschema dat in de gepleegde onderzoekingen wordt voorgesteld en door Anvisa is goedgekeurd, omdat het vaccinschema van Pfizer, AstraZeneca en CoronaVac in twee doses is voorzien.