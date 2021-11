‘Meer dan 1,9 miljoen kinderen besmet sinds begin pandemie’

Sinds 16 november, 192 kinderen overleden aan COVID-19

Nadat de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aanbevolen hebben, dat kinderen van 5 tot 11 jaar zich kunnen vaccineren tegen COVID-19, is de toediening in volle gang. Volgens medische deskundigen zullen kinderen zich met het Pfizer-vaccin moeten laten vaccineren. “We weten dat miljoenen ouders hun kinderen graag willen laten vaccineren, en door deze beslissing hebben we nu aanbevolen dat kinderen een COVID-19-vaccin kunnen krijgen”, aldus Dr. Rochelle Walensky, CDC-directeur. Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is het Pfizer-vaccin veilig en heeft het een hoge effectiviteit van 90,7%. In een lopend voor onderzoek, werd het vaccin bij ongeveer 3.100 kinderen van 5 tot 11 jaar getest. De FDA meldde dat hierna er geen ernstige bijwerkingen werden gemeld. Met groen licht van zowel de CDC als de FDA kunnen ouders nu ook hun kinderen laten vaccineren.

Walensky stelde dat in het belang van de kinderen, ouders meer te weten moeten komen over het vaccin. In vergelijking met volwassenen, lopen kinderen volgens Walensky nog steeds een laag risico op ernstige COVID-19-ziekte en overlijden. Echter kunnen kinderen complicaties krijgen door COVID-19, waaronder langdurig COVID-19-symptomen en multisystem inflammatory syndrome. Walensky vertelde, dat het echter wel mogelijk is, dat kinderen van 5 tot 11 jaar evenveel kans hebben om besmet te raken met COVID-19 als volwassenen. Gegevens gepubliceerd door FDA specialisten dat meer dan 1,9 miljoen kinderen besmet zijn geraakt, sinds het begin van de pandemie. Volgens CDC-gegevens van 16 november zijn in de Verenigde Staten (VS) 192 kinderen van 5 tot 11 jaar overleden aan COVID-19. Kinderen van 5 tot 11 jaar die zwart, Indiaans of Latino zijn, hebben volgens de presentatie drie keer meer kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen dan blanke kinderen. De pandemie heeft andere effecten op kinderen gehad, waaronder mentale en emotionele tol.

Volgens de CDC zijn bijwerkingen na te zijn ingeënt met het Pfizer-vaccin, bij kinderen van 5 tot 11 jaar meestal mild en vergelijkbaar met de bijwerkingen die volwassenen kunnen ervaren na vaccinatie. Een derde dosis van het Pfizer-vaccin is echter nog niet goedgekeurd of aanbevolen voor kinderen van 5 tot 11 jaar. De boosters die momenteel beschikbaar zijn, zijn alleen voor volwassenen van 18 jaar of ouder.