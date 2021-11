Protest tegen vaccinatiedwang verschoven naar Bronsplein

De samenwerkende verontrustende burgers, kerkgenootschappen en vakbonden hebben besloten het protest dat is gepland voor 20 november te verschuiven naar het Bronsplein. Eerder zou dit protest gehouden worden op het Onafhankelijkheidsplein. Echter werd daarvan afgezien, gezien in deze periode het gebied rondom het Onafhankelijkheidsplein wordt afgesloten. Volgens de organisatie gaat het om een niet democratische handeling, gezien al ruim van te voren bekend was, dat er zou worden geprotesteerd tegen het vaccinatie beleid van deze regering. “De regering moet weten dat ze ons niet klein zal krijgen met dit besluit, maar dat wij juist meer ondersteuning zullen krijgen”, liet één van de trekkers, Jennifer van Dijk-Silos, tegenover een lokaal medium weten.

Volgens haar is de reden tot afsluiting van de binnenstad rond deze periode, ongegrond. De regering zou hebben verteld, dat de voorbereidingen worden gemaakt voor de Srefidensie defile. Echter is het volgens Van Dijk-Silos duidelijk dat het gaat om een actie tegen het protest. Van Dijk-Silos zegt verder, dat hiermee inbreuk wordt gedaan op een belangrijk mensenrecht en dat is het recht op vrije meningsuiting.

Van Dijk-Silos zegt ook, dat er bewust voor gekozen is uit te wijken naar een andere locatie, omdat zij geen confrontatie wensen uit te lokken. Volgens haar bevindt het protest tegen vaccinatie zich in een tweede fase en zal het niet eindigen zoals de regering dat beoogt. Maar zal in de derde fase op gepaste wijze antwoord worden gegeven op het handelen van de regering, dat volgens Van Dijk-Silos totaal niet goed te praten is.