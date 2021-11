Zware schade RGD-polikliniek Koewarasan door brand

De polikliniek van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Koewarasan stond gistermiddag in brand. De RGD is een gezondheidsinstelling belast met de primaire gezondheidszorg in de kustvlakte. Terwijl de RGD bezig is met het gezond maken van de organisatie, heeft hij te maken met deze zware tegenslag. Zondag 14 november 2021 is een zwarte dag voor de instelling, de bovenste verdieping van de poli is volledig afgebrand. De brandweer was gisteren ter plekke voor het bestrijden van de brand. De oorzaak is vooralsnog onbekend. Boven in het pand was de dokterswoning ondergebracht, welke niet meer in gebruik was.

In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname zegt een terneergeslagen voorzitter van het stichtingsbestuur, Fayaz Sharman, dat het gebouw voor negentig procent is afgebrand. De voorzitter was op locatie om de schade te inventariseren. Hij benadrukte dat de dienstverlening gegarandeerd blijft. “De dienstverlening komt niet in gevaar. Cliënten kunnen bij andere RGD-poliklinieken in het ressort terecht voor consultatie en medische zorg”, aldus Sharman.

Eerder dit jaar heeft president Chandrikapersad Santokhi de symbolische aanzet gegeven voor de afbouw van het RGD-centrum op dezelfde locatie. Met de aannemer is er een spoed beraadslaging geweest om de werkzaamheden, te bespoedigen. Het is mogelijk dat het gebouw in december, zo niet uiterlijk januari 2022 wordt opgeleverd.