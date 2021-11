Bushouders beschuldigen PLO van diefstal

Enkele bushouders zijn van mening dat de gelden voor brandstofcompensatie welke door het ministerie van Financiën worden gestort op de rekening van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), niet op de correcte wijze worden uitbetaald. Volgens enkele bushouders klopt het geld dat de regering voor elke bushouder heeft gestort en dat de PLO heeft uitbetaald niet. “Hoe kan het dat twee buschauffeurs op dezelfde route twee verschillende bedragen uitbetaald krijgen?”, vragen enkele bushouders zich af. Volgens hen is de regering debet hieraan, gezien het nooit eerder is voorgekomen dat gelden worden gestort op rekening van de PLO. “In het verleden werden de bedragen rechtstreeks gestort op rekening van de bushouders. We moesten “vechten” voor dat geld en nu wanneer het eindelijk wordt uitbetaald, dan word je ook nog bestolen”, aldus de bushouders. Volgens de bushouders krijgen zij van de PLO te horen, dat de bussen niet elke dag hebben gereden en daarom geen recht hebben op het geld. De bushouders vragen zich nu af, hoe de PLO dat heeft kunnen controleren. De bushouders zijn verder van mening dat het geld intussen is ontwaard, maar desondanks niet ontevreden te zijn omdat zij er hard voor hebben gewerkt. De bushouders zeggen aan een rechtszaak aanhangig te zullen maken tegen de PLO. “Je hebt bushouders die na tekeer te zijn gegaan hun gelden hebben ontvangen, maar je hebt mensen die zich rustig hebben gehouden. De juiste weg is via de rechter en dat zal ook gebeuren”, aldus deze bushouders.