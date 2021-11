Vraag naar accommodaties neemt toe in Georgetown

Stabroek Block-operator, Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), hebben aangegeven, dat er een potentiële toename van de vraag naar accommodatie in het Georgetown-gebied zal zijn, naarmate het werk aan zijn ontwikkelingsprojecten op gang komen. Dit werd specifiek op-gemerkt in de Environmental Impact Assessment (EIA) van het bedrijf voor het Yellowtail-project, dat tegen 2026 moet worden opgestart en tussen de 250.000 en 300.000 vaten olie per dag zal produceren. In het document wordt opgemerkt dat vanaf medio 2019 de vraag naar hotelkamers in Georgetown door EEPGL en haar primaire ondersteunende bedrijven, gemiddeld 600 kamers per maand bedroeg, voor een gemiddeld verblijf van 2,5 nachten per reservering. De hotels (waarvan sommige “EEPGL-goedgekeurd”), die het meest worden gehuurd door EEPGL-personeel en veel van de be-langrijkste ondersteunende bedrijven zijn Guyana Marriott Hotel, Grand Coastal Hotel, Pegasus Hotel Guyana, Ramada Georgetown Princess Hotel, Kings Hotel and Residences, Cara Lodge en Herdmanston Lodge.

Huisvestingsbehoeften

Naar verluidt, is het Grand Coastal Hotel de afgelopen maanden volgeboekt door EEPGL om zijn offshore-werknemers, onderdak te bieden. Om tegemoet te komen aan de huisvestingsbehoeften in verband met de COVID-19-pandemie, bezetten werknemers van EEPGL en servicebedrijven momenteel een groot deel van het Marriott-hotel. De EIA zei dat het gemiddelde verblijf voor offshore-werknemers, die het grootste deel van de vraag uitmaken (meer dan 400 kamers per maand), één nacht per maand is. De rest van de vraag naar onderdak is voor de bedrijfsleiding en het personeel dat Georgetown voor een korte duur bezoekt, meestal niet meer dan vijf nachten per verblijf, en meestal in de orde van grootte van één reis per maand.

Veilige operaties tijdens COVID-19

In 2020 en 2021 zei EEPGL, dat het verschillende hotels (waaronder het Marriott, Grand Coastal en Cara Lodge) gebruikte als verzamelplaats voor bemanningswisselingen en isolatie voordat het offshore ging om veilige operaties tijdens de COVID-19-pandemie, te garanderen. Daarnaast merkte EEPGL op dat de typische maandelijkse vraag van 600 kamers, met een maximum van 200 bedden die op enig moment door EEPGL of haar primaire ondersteunende bedrijven worden gevraagd, ongeveer 37 procent vormt van de capaciteit van 577 bedden van de bovengenoemde vijf hotels in Georgetown gebruikt door EEPGL en zijn primaire ondersteunende bedrijven.

Groeiende vraag

Nu Exxon klaar staat om in dit decennium 10 olieschepen stroomafwaarts te brengen, lijdt het geen twijfel dat de voorgaande vraag naar accommodatie in Guyana zal toenemen. Ter voorbereiding op deze groeiende vraag heeft de regering vorig jaar via het Guyana Office for Foreign and Local Investment een oproep gepubliceerd voor de Expression of Interests voor de bouw van hotels in Guyana. In november 2020 zijn overeenkomsten getekend voor de ontwikkeling van vier hotels in Regio 4.

Onder de beoogde hotelprojecten bevinden zich een $ 18 miljard GYD ($ 90 miljoen USD) Hilton Garden Inn in Houston/ Mc Doom (East Bank Demerara), een Delta Hotels Marriott in de buurt van de Cheddi Jagan International Airport, een H-Towers luxehotel in New Providence ( op de East Bank), en een SureStay Plus Hotel van Best Western (in het stadscentrum).

Op woensdag werd een graszodenceremonie gehouden op een locatie in Providence, East Bank Demerara, bestemd voor de bouw van een Hyatt Place Georgetown-hotel met een waarde van 32 miljoen dollar. Het project, dat bijdraagt ​​aan een lange rij hotels die naar het nieuwe olieproducerende Zuid-Amerikaanse land komen om aan de groeiende vraag te voldoen, wordt geleid door SIR Investments Inc., een investeerder uit Trinidad en Tobago.

Bron: Oilnow.gy