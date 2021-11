Jogi: ‘Laten we niet afgaan op wat stoorzenders ons vertellen’

Mahinder Jogi (VHP) heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen (apb) in DNA de president opgeroepen, niet in te gaan op wat stoorzenders te vertellen hebben. Hiermee doelde hij op vraagstukken die enkele leden van de NDP-fractie naar voren hebben gebracht tijdens de apb. Volgens Jogi is de NDP bezig met dezelfde misleidingen die het land nu hebben vernietigd. “Nu we een regering hebben die orde op zaken wenst te stellen, laten wij haar de ruimte bieden om ons land uit de crisis te halen. President laten we niet afgaan op wat stoorzenders ons vertellen. Wanneer er zaken zijn die valide zijn, gaan wij u ook oproepen om ernaar te kijken. Niet om stemming te maken en het beleid te frustreren, dat gaat niet lukken. Laten ze de stukken brengen. Juist in het kader van transparantie, zal het ons helpen beter beleid te maken, dus ze mogen op elke hoek een brievenbus plaatsen”, zei Jogi.

Hij gaf aan dat het parlement niet twijfelt aan de woorden van de president en dat men gelooft dat wat deze regering zegt, ook gedaan wordt.

“We hebben deze regering niet betrapt op misleiding, maar ze eerlijk de samenleving de zaken voorhoudt. Vlak voor de verkiezingen hebben we ook een interview gezien van een ex-president, waar hij meende te zeggen dat de situatie in het land niet rooskleurig was, maar het enkele seconden daarna gecorrigeerd heeft. Deze zaak heeft zich daarna aangediend tot een crisis in ruime en maximale omvang waar deze regering vandaag het antwoord op moet formuleren”, stelde Jogi. Hij haalde aan dat er stukken zijn overhandigd en opmerkingen zijn gemaakt door de oppositie over ministers in stichtingen. Jogi zei dat tijdens de vorige regering mensen stichtingen hebben opgericht en niet gedurfd hebben zelf plaats te nemen in de stichtingen, maar werksters hebben geplaatst. Hij deelde mee dat er terreinen zijn gekocht van mensen die vandaag in de gevangenis in Nederland zitten voor veroordeling op drugshandel. “Die mensen waren ook in posities. Het waren directeuren van staatsbedrijven en ministers. Als we stichtingen hebben en documenten laten we alle documenten van iedereen presenteren, waarom selectief wezen? Ineens hebben bepaalde mensen een brievenbus. Waar waren die brievenbussen tussen 2010-2020? Hadden ze geen brievenbussen? Waar waren die brievenbussen? Nu hebben ze plotseling brievenbussen en men praat over beschuldigingen aan het adres van de regering en de president”, gaf Jogi aan. Hij deelde ook mee dat we tijdens de vorige regering ook CTU hebben gehad waar criminelen en drugsdealers hoofd van waren, maar dat de toenmalige president zei dat hij de juiste persoon was om op de post geplaatst te worden. “Waar waren deze gasten toen? Waar was de bezorgdheid, toen de hele area of interest werd uitgegeven aan vrienden, familie en stichtingen. Toen hebben we geen enkel document gezien, dus laten ze ophouden aan de zijde van de NDP-fractie. Wanneer de ouderlijke woning van de minister van Financiën die toen geen minister was in een stichting wordt ondergebracht om boedelvorming en allerlei zaken te voorkomen, wat is dan het probleem? Er is toch aangegeven, dat het maken van winst geen oogmerk is? Wanneer minister Mathoera die toen nog geen minister was, sociaal werk doet en in het bestuur van art of living de onroerende goederen van de vereniging probeert te brengen in een stichting, wat is dan het probleem? Zij heeft geen perceel gekocht van een drugsdealer. Men heeft niks in te brengen op de jaarrede en de vragen en beantwoording door de regering, daarom zoekt men spijkers op laag water”, aldus Jogi.

door Priscilla Kia