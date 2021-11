Bijzondere onthullingen tijdens APB:

Aantal ministers heeft ondanks verbod zitting in NV’s en stichtingen

Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP in DNA, heeft gisteren tijdens de “algemene politieke beschouwingen (apb) het beleid van de regering met als leidraad, goed bestuur en eerlijk en transparant leiderschap onder vuur genomen en bijzondere onthullingen gedaan over diverse ministers van het kabinet, die zitting hebben in stichtingen of NV’s. Dit terwijl het verboden is voor ministers, nevenberoepen of functies te bekleden. Parmessar vroeg zich af, hoe er sprake is van goed bestuur als diverse ministers zitting hebben in stichtingen als bestuurslid of aandeelhouder. Hij deelde mee, dat sommigen zich recentelijk hebben laten uitschrijven maar zitting hadden in deze stichtingen en NV’s. Sommigen hebben recentelijk nog deelgenomen aan aandeelhoudersvergaderingen.

Parmessar toonde d.m.v. KKF-uittreksels dat minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning in vele NV’s en stichtingen zit. Hij noemde onder andere stichting Prestige Investment, United Business House, Varossieau Suriname, de Stichting Risio, de Stichting Golden Vision en de Stichting Radj Kali en Bansradj Achaibersing, allemaal stuk voor stuk, met financiële doeleinden. Minister Prahlad Sewdien van LVV heeft zitting in Agreen For Prodesst NV, Roshan Tours NV, Progress Investments NV, Barsa High Seas, de Bejaardenstichting Prakash, de Stichting Plato, Stichting Kadira, de Stichting Futura en de stichting Agro Vision NV.

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovaties heeft zitting in onder andere Agape Islands NV, Alpha Generators, Accounting en Finance NV, Splenderwood NV, de Stichting Walden University Suriname, de Stichting Reach The Top, de Stichting Suriname Investment en de Stichting Investments Growth. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zitting in de Stichting Huisartsen Instituut Suriname. Volgens Parmessar heeft minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zich uit een paar stichtingen uitgeschreven, maar dat het nog niet duidelijk is, wanneer dat is gebeurd. Echter is hij nog verbonden aan de Tour Information Booking Office NV.

Parmessar vroeg de president de uittreksels door te nemen met zijn ministers. Ook zei hij dat hij meer informatie heeft, maar wacht op het antwoord van de president op deze zaken. Hij bracht in herinnering, dat in een soort gelijke kwestie van minister Pengel en Dodson bij de vorige regering, de VHP-fractie onder leiding van Chan Santokhi, zoveel heisa had gemaakt. President Bouterse had daarbij opgetreden en de ministers ontslagen. Parmessar zei dat hij nu ook consequent gedrag van de huidige president verlangt die toen zoveel kritiek had.

Behalve de onthulling dat ministers zitting hebben in stichtingen en NV’s, heeft Parmessar ook diverse punten aangehaald om aan te tonen, dat deze regering niet zo eerlijk en transparant is als beweerd wordt. Hij noemde onder andere de friends en family benoemingen die na vele beloftes niet teruggedraaid zijn, het corruptie faciliërend beleid, de non transparante overeenkomsten die gesloten worden, het uitblijven van gevraagde documenten door het parlement en onduidelijkheid over vele zaken waarover het parlement de juiste informatie moet krijgen.

-door Priscilla Kia-