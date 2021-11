Reguliere inspectie goudhandel vereist

Aanpassing van de Deviezenwet (GB 1947, no. 136), moet volgens de publieke versie van het NRA-rapport zodanig zijn, dat de Financial Intelligence Unit (FIU) betrokken wordt bij het verlenen van vergunningen met betrekking tot onder andere de goudhandel. “De FIU dient haar toezichthouder controle bij de Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) aan te scherpen. Er moeten reguliere onsite en off-site inspecties gedaan worden. Bij wet dient uitdrukkelijk bepaald te worden dat de Deviezencommissie, MOT-meldingen moet doen aan de FIU”, stelt de NRA.

Risico

Het volgen van een ‘risk based approach’ (RBA) dient volgens de NRA verplicht gesteld te worden aan de dienstverleningssector door de FIU. Het rapport zegt daarom, dat deze zaak in een uitdrukkelijke richtlijn moet worden opgenomen met daarin gedetailleerde instructies hoe de dienstverleners dit zouden moeten doen. “Tevens dient het verplicht te worden gesteld dat er trainingen gevolgd worden hoe een risico gebaseerde benadering, uitgevoerd moet worden. Ook de FIU moet trainingen hiervoor op reguliere basis volgen, zodat zij ook up to date is met de geldende methodieken.

Naar aanleiding van deze risicoanalyse, zal de FIU strategisch AML/CFT beleidsprogramma moeten schrijven. Voorts zal de FIU eveneens een gedetailleerde richtlijn moeten uitbrengen met daarin opgenomen de specifieke voor de onder haar vallende sectoren geldende eisen waaraan een strategisch AML/CFT beleidsprogramma zal moeten voldoen”, zegt de NRA.

Bijscholen

Verder adviseert de NRA, dat de upgrading van kennis van het personeel dat werkzaam is in de kleinschalige goudsector op het gebied van AML/CFT reguleringen noodzakelijk is. Op reguliere basis moet het personeel bijgeschoold dan wel omgeschoold worden om specialistisch toezicht te kunnen houden op de verschillende sub-sectoren. Capaciteit van de FIU moet worden vergroot volgens de NRA en voldoende toezichthouders en analisten moeten worden aangetrokken, zodat die de werkzaamheden deugdelijk en effectief kunnen uitvoeren. Hierdoor bestaat de mogelijkheid voor meer on-site inspectiecapaciteit en het ontwikkelen en op schrift stellen van een toezichtprogramma, welke een op risico’s gebaseerde benadering volgt. “Trainingen en refreshment courses aan ‘compliance officers’ te verzorgen door de FIU en CBvS. Voor zover FIU de kennis niet heeft hiervoor, zal eraan gewerkt moeten worden om de FIU die capaciteit te geven, zodat zij dit in de nabije toekomst wel zou kunnen doen. Alle vereisten voor de FIU om tot de Egmond Group toe te kunnen treden zo snel als mogelijk in orde maken”, adviseert de NRA.