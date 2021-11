Particuliere beveiligingsbedrijven krijgen bevoegdheden die ze nimmer mochten hebben

‘Waken dat gevoelige informatie niet misbruikt wordt’

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), heeft de afgelopen zaterdag de launch van de uitbreiding van de Preventieve Surveillances, in het kader van het Criminaliteitsurgentieplan bekendgemaakt. De launch vond plaats onder auspiciën van de minister van Justitie en Politie (JusPol) ad interim, David Abiamofo. Deze uitbreiding maakt deel uit van de uitvoering van het Criminaliteitsplan van het Korps Politie Suriname (KPS). Echter zal de Preventieve Surveillances ondersteund worden door goed bewapende particuliere beveiligingsbedrijven, te weten: Professional Private Security NV en Inproser NV. Deze samenwerking heeft al behoorlijk wat stof doen opwaaien in de samenleving. Zowel politici als derden in de samenleving kritiseren deze samenwerking. DA’91-voorzitter Angelic del Castilho zegt desgevraagd, dat er veel onduidelijk is inzake deze samenwerking. Het lijkt volgens Del Castilho geen zuivere koffie, dat particuliere beveiligingsbedrijven gevraagd worden om een gedisciplineerd korps, te ondersteunen. Zij benadrukt daarom, dat er teveel bevoegdheden worden gegeven aan bepaalde autoriteiten.

‘’Nu krijgen deze particuliere beveiligingsbedrijven bevoegdheden die ze nimmer mochten krijgen. Wereldwijd wordt de hulp van het leger ingeroepen, indien de politie ondersteuning bij haar werkzaamheden nodig heeft. Alleen in Suriname wordt de hulp van particulieren ingeroepen, met alle gevolgen van dien”, aldus Del Castilho. Volgens Abiamofo heeft JusPol eerst na onderzoek, screening en vooruitlopend op de wettelijke regulering van deze sector, gekozen voor de twee bedrijven. Abiamofo benadrukte, dat deze bedrijven slechts zullen signaleren en rapporteren aan de politie, die vervolgens de nodige maatregelen treft. De bewindsman verzocht de groep, de veiligheid te helpen garanderen, en niet de rol van de politie te gaan vervullen. ‘’Uw aanwezigheid moet preventief zijn, u moet signaleren en rapporteren. Uiteraard mag u bij heterdaad ook aanhouden‘’, stelde Abiamofo.

Onveilige situaties

Echter roept de samenwerking vragen op bij Del Castilho. De samenwerking tussen JusPol en particulieren, kan volgens haar corruptie en onveilige situaties in de hand werken. ‘’We moeten ervoor waken dat gevoelige informatie van het korps, misbruikt wordt. Het korps heeft tal van zaken, die intern moeten blijven, ik hoop niet dat ook deze informaties, aan derden worden doorgespeeld. Niet voor niets heeft de politie een speciale rol. Deze rol mag nimmer misbruikt worden door derden.” Het is volgens Del Castilho onacceptabel, dat het KPS op deze manier te werk is gegaan.

Geen goede samenwerking

Net als Del Castilho, noemt de voorzitter van de Surinaamse Politiebond Milando Atompai, dit geen goede samenwerking. Op zijn Facebookpagina schreef hij, dat politieambtenaren niet zullen werken met welk beveiligingsbedrijf dan ook. ‘’Wij zullen het niet doen. Misschien tijd voor een graadmeeting.‘’ Del Castilho zegt tot slot, dat particuliere beveiligingsbedrijven, niet de optie zijn om het korps te ondersteunen. Zij hoopt niet, dat er zaken spelen, die niet in het belang van de nationale veiligheid zijn. Indien het korps volgens Del Castilho mankracht tekort komt, moet het nieuwe leden werven en selecteren. ‘’Een tweede optie is, investeren in zowel het leger als de politie, zodat de leden goed equipt zijn om de veiligheid te kunnen garanderen. Maar werken met particulieren, is gewoon geld verkwanselen. Geef ze een goede uitrusting, kleed ze goed en ze zullen bereid zijn het werk naar behoren te verrichten. Maar particulieren zijn niet de beste optie”, aldus del Castilho.

-door Orsilia Dinge-