Pfizer vraagt FDA toestemming voor gebruik COVID-19-pil

‘Antivirale pil verkleint kans op ziekenhuisopname met 89 procent’

De farmaceut Pfizer heeft gisteren meegedeeld, dat de antivirale pil voor Covid-19, die speciaal ontwikkeld is om het COVID-19 virus de kop in te drukken, zijn effectiviteit reeds bewezen heeft. Het gaat om een virusremmer in pilvorm, die Pfizer paxlovid noemt. “Een virusremmer van Pfizer, verkleint de kans op ziekenhuisopname bij kwetsbare coronapatiënten met 89 procent, mits de medicijn op tijd wordt ingenomen”, aldus Pfizer in een verklaring. Vervolgens stelde Pfizer, zijn data zo snel als mogelijk in te dienen bij de Food and Drug Administration (FDA) om toestemming te vragen voor het gebruik van de pil in de Verenigde Staten (VS).

Patiënten die het geneesmiddel van het bedrijf samen met een ander antiviraal middel gebruikten, bleken na een maand, 89 procent minder ziekenhuisopname of overlijden te hebben, dan patiënten die een neppil gebruikten. Minder dan 1 procent van de patiënten die de medicijn gebruikten, moest in het ziekenhuis worden opgenomen en niemand stierf. Huisartsen zouden de antivirale pil aan patiënten kunnen geven, met als doel een ernstige infectie te voorkomen. De kuur bestaat uit 30 pillen die gedurende vijf dagen worden toegediend en tweemaal daags ingenomen moeten worden.

Pfizer verklaart tegen eind 2021 genoeg pillen te kunnen produceren voor meer dan 180.000 mensen, en in de eerste helft van het volgend jaar, voor meer dan 21 miljoen mensen. “Ons doel is om de antivirale pil tegen gereduceerde prijzen, aan te bieden. Er zullen manieren gezocht worden, om het middel beschikbaar te maken voor lage- en middeninkomenslanden, tegen een betaalbare prijs”, aldus Pfizer. Het bedrijf is in gesprek met een door de Verenigde Naties gesteunde non-profitorganisatie, de Medicines Patent Pool, om de pil in dergelijke landen goedkoop te kunnen maken en verkopen.

Bij onderzoeksvrijwilligers die de Pfizer-pil kregen, werd geconstateerd dat deze milde bijwerkingen vertoonde en geen zorgwekkende mutaties veroorzaakte. Volgens gezondheidsdeskundigen is dit het bewijs dat de medicijn dus veilig is. De antivirale pil is ontworpen, om te voorkomen dat het coronavirus zich vermenigvuldigt, door de activiteit te blokkeren van een belangrijk enzym, dat het coronavirus gebruikt om zich in cellen te vermenigvuldigen. Annaliesa Anderson, een leidinggevende van Pfizer, sprak de hoop uit, dat de antivirale pil oftewel Paxlovid, een grote impact zal hebben op het beëindigen van de pandemie. “De komst van de gebruiksvriendelijke pillen kan de ziekenhuisopnames volgens Anderson, drastisch verminderen, en de meest ernstige fase van de pandemie laten verdwijnen, althans in rijke landen waar de meeste volwassenen zijn gevaccineerd”, aldus Anderson.