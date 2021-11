Dalende trend te merken in aantal Covid-besmettingen per dag

Uitgaansverbod verruimd naar 23:00 uur

De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, zegt dat er in de afgelopen dagen een dalende trend te bemerken is in het aantal Covid-besmettingen per dag. Volgens de bewindsman moet de vierde coronagolf, volgens berekeningen van het Outbreak Management Team (OMT), uiterlijk midden november, ten einde zijn. Ramadhin verklaarde tegenover een lokaal dagblad, dat er met prognoses die er nu zijn het ernaar uitziet, dat we over twee weken uit de vierde COVID-19 golf zullen zijn. De afname van het aantal besmettingen, is volgens Ramadhin te danken aan een combinatie van maatregelen, die door de overheid zijn doorgevoerd in de afgelopen periode.

Ramadhin verklaarde, dat de covid-maatregelen wel een impact hebben gehad, daarom vindt hij de kritiek, dat de maatregelen geen nut hebben, onjuist. De piek van de vierde golf kon volgens de bewindsman veel hoger zijn opgelopen en konden er nog meer doden zijn gevallen, als er geen maatregelen door de regering waren genomen. Ook zegt Ramadhin, dat de vaccinatiebereidheid ook heeft bijgedragen tot de dalende trend. Ofschoon de minister zegt, dat we bijna aan het einde van de vierde golf zijn, stelt hij nadrukkelijk dat er geen reden is om in een hoerastemming te verkeren. Ramadhin zegt, dat er een feestmaand voor ons ligt, dus besmettingen zouden nog in rap tempo kunnen oplopen. De bewindsman doet daarom een beroep op de bevolking zich, ofschoon zich een dalende trend voordoet, zich aan de regels van de autoriteiten te blijven houden.

Hij benadrukt, dat de samenleving met de vinger op de pols moet blijven gedurende de feestmaand. ‘’Als we te flexibel worden tegenover de maatregelen. krijgen we in januari dezelfde situatie als nu weer”, benadrukte Ramadhin.

Inmiddels is de lockdown met enkele uren verruimd. Het uitgaansverbod gaat dagelijks in om 23:00 uur tot 05 uur de volgende ochtend. Deze maatregel zal gedurende de komende 10 dagen gelden. Hoewel de lockdown tijd versoepeld is, zijn de algemene MoHaNa-maatregelen, nog steeds van kracht.