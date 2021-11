JIT VULT KPS AAN

Het Justitieel Interventie Team (JIT) is op 20 september 2021 formeel per beschikking ingesteld door de waarnemend Procureur – Generaal bij het Hof van Justitie, Mr. Garcia Paragsingh. Bij de opening van het nieuwe zittingsjaar voor de rechterlijke macht op 08 oktober 2021 heeft de waarnemend PG aangegeven dat de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit een belangrijke prioriteit is de komende periode. De waarnemend PG stelde in haar rede dat voor de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit, de instelling van een nieuw Interventie Team een noodzaak was. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft het JIT als taak, de Transnationale Criminaliteit in al haar vormen aan te pakken en een halt toe te roepen. De inzet van het JIT moet dus de opmars van de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit in ons land stuiten. Het JIT is samengesteld uit geselecteerde leden van het Korps Politie Suriname, Het Korps Militaire Politie, het Directoraat Nationale Veiligheid, het Korps Douane en deskundigen uit de private – en publieke sector. Het JIT is geen tegenhanger van het KPS, maar juist complementair.

Volgens het KPS vertonen de criminaliteitscijfers van de afgelopen periode een lichte daling in het eerste halfjaar van 2021. Dit is niet alleen door de verhoogde controle van de politie, maar is deels ook te danken aan de lockdown. Volgens Korpschef Roberto Prade heeft de politie gezien dat de lockdown de criminaliteit heeft verminderd en zij hopen dat het zo blijft. “Het is de bedoeling dat de controle opgevoerd wordt, want ook na de lockdown mag de criminaliteit niet toenemen”, aldus Prade. Keerpunt weet dat er een lichte daling is ontstaan in de criminaliteitscijfers vanwege de lockdown, maar dat wil niet zeggen dat de politie geen ondersteuning nodig heeft. Vanwege de ‘opmars’ in de afgelopen jaren van de ‘Transnationale Criminaliteit’ in ons land, vooral de illegale drugs- en wapenhandel, is het essentieel dat er verschillende eenheden worden opgezet die het korps op een adequate manier ondersteunen. De verschillende vormen van criminaliteit hebben een zeer negatieve impact op zowel de samenleving als op het imago van Suriname gehad. Deze opmars vormt bovenal ‘een grote dreiging voor de nationale veiligheid’. Steeds meer criminele organisaties die grensoverschrijdende criminele handelingen plegen, doen dat via Suriname. Deze internationale criminele organisaties opereren georganiseerd en zeer vernuftig en hebben nota bene de beschikking over voldoende financiën en een goede infrastructuur. Hierdoor wordt de rechtsstaat ernstig ondermijnd. Dit zijn ‘Bijzondere Omstandigheden’ die nopen tot ‘Bijzondere Maatregelen’. In dit kader is het JIT een goede toevoeging aan het KPS. Deze gespecialiseerde eenheid bestaat uit een werkgroep Informatieverwerving, een werkgroep Onderzoek en een werkgroep Arrestatie. De leden van de werkgroepen Onderzoek en Arrestatie zijn politieambtenaren en ambtenaren van de Militaire Politie (MP). De sectie Informatieverwerving en andere ondersteunende functies zoals administratieve en logistieke functies, worden door zowel Politie, MP en Douaneambtenaren bemenst alsook door deskundigen uit de private en de publieke sector. Met de instelling van dit team zal de aanpak van de georganiseerde grensoverschrijdende – en ondermijnende criminaliteit in ons land strakker en gerichter worden aangepakt. In dit kader moeten echter alle relevante en bevoegde diensten samen optrekken.