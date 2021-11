Dieptetarget vaargeul Surinamerivier bereikt

Grote vrachtschepen kunnen weer binnen varen

De dieptetarget van de vaargeul bij de monding van de Surinamerivier is bereikt door de aannemer Boskalis en het baggerbedrijf De Boer, waardoor er weer grote vrachtschepen naar binnen kunnen varen. De rest van de vaargeul in zuidelijke richting wordt in de komende periode uitgediept en om de vaargeul te kunnen onderhouden, zullen alle schepen die Suriname binnenvaren per ingaande 1 januari 2022 heffing moeten betalen. Dit toegangsgeld is volgens de minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed gebruikelijk en het geld zal worden gebruikt om de schuld terug te betalen.

“De kosten conform de overeenkomst zijn ongeveer USD 7 miljoen, vervolgens zal de vaargeul onderhouden worden voor een periode van twee jaar”, aldus Nurmohamed. Volgens de bewindsman, zal er ook een jaarlijks onderhoud plaatsvinden, ter waarde van 2 miljoen per jaar. “De betaling zal op basis van de vergoeding plaatsvinden voor gebruik en pas als de diepte van 4,5 m behaald is, kan de MAS starten met het innen van de vergoeding”, stelde Nurmohamed. Daarbij verduidelijkte hij, dat de inkomsten uiteindelijk ook gebruikt zullen worden voor het aflossen van de schulden uit het oude project, de consultants en alle andere dienstverleners.

Contract

In juli dit jaar vond de overhandiging van het getekende contract met betrekking tot het baggerproject genaamd ‘Suriname River Dredging project 2021’, plaats. Het ministerie van OW dat de opdrachten heeft verstrekt, zal in samenwerking met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), verantwoordelijk zijn voor de vaargeul en de onafhankelijke controle, en ACE consultancy, die de controle doet betreffende milieueisen en administratieve financiële zaken, om dit grote civiele werk te verwezenlijken. De minister zegt, dat de werkzaamheden op schema zijn en er zou zelfs sprake zijn van eerdere oplevering van enkele trajecten. Het baggerproject werd om financiële redenen voor enige tijd stopgezet. De regering kon de hoge schulden, die betrekking hadden op het baggeren door een Chinees bedrijf niet meer aan, waarna het uitvoeringsbedrijf China Harbour ook liet weten, door het niet te kunnen voldoen aan de financiële voorwaarden te stoppen. Zo is in november 2020 besloten deze werkzaamheden stop te zetten.

Grote schepen

De minister gaf eerder aan, dat het uitdiepen van de rivier voor grote schepen een must is. “Het uitbaggeren is van groot belang voor ons land, gelet op het feit dat het grote invloed zal hebben op de toename van het vrachtverkeer en op de vrachtprijs”, aldus Nurmohamed. Hij haalde daarbij aan, dat de uitbreiding van onder andere de olie-industrie, kan zorgen voor een gigantische ontwikkeling. Vooral door de offshore ontwikkelingen, zal Suriname in staat moeten zijn grotere schepen binnen te halen en deze moeten te allen tijde geaccommodeerd kunnen worden.