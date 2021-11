DAK-EN THUISLOZEN PROBLEMATIEK BAART ZORGEN

Het schijnt steeds erger te worden met de groep mensen die zich onder afdaken van winkelpanden ophouden of hun occuperende intrek nemen in verlaten panden. Deze figuren worden gecategoriseerd onder de noemer dak, en thuislozen. Echter weigeren wij van Keerpunt al deze laatst genoemden, onder een noemer te plaatsen, gezien velen hun huis hebben moeten verlaten omdat ze niet langer in staat waren de huurprijzen te voldoen. Deze gasten zijn dus niet dakloos, maar dakloos gemaakt. Deze ellende is door op een volgende regeringen gecreëerd. Mensen trekken momenteel letterlijk samen in verlaten panden met hun gezin. Geen enkele instantie die zich bekommert om deze personen. Heeft alles te maken met financieel wanbeleid van een vorige regering die de waarde van de SRD ten opzichte van de dollar en Euro heeft vernietigd. Dit is totaal geen beeld voor onze binnenstad, die er na de lockdown uitziet als een kamp voor daklozen. Tentjes hier en daar, lakens die worden opgehangen tegen muskieten en kleren aan een waslijn die naar alle waarschijnlijkheid ergens in de Surinamerivier zijn gewassen en die moeten drogen voor de volgende dag. Heel frappant is, is dat voor zonsopkomst, dit tafereel verdwenen is en er net enkelen zijn die uitslapen. Het andere deel trekt naar hun werk in zoverre het dat nog heeft. Dus kan geconcludeerd worden dat er mensen bij zijn met een inkomen, maar geen dak meer boven het hoofd hebben .

Dit is precies wat we in Venezuela zien en waarvoor wij hadden gewaarschuwd en gehoopt niet in terecht te moeten komen. Het verschijnsel waarbij mensen door de straten trekken op zoek naar voeding, is nu ook hier manifest geworden. Suriname dat eens een trekpleister was voor toeristen, ligt er nu grotendeels verlaten bij met een belabberd en verpauperd volk.