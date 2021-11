‘Geen gezonde economie met uitgemolken volk’

Massaprotest op 24 november tegen de uitzichtloze situatie

De activist Radjoe Bhikharie zegt tegenover De West, dat de doorsnee van de samenleving de werkwijze van de regering beu is. Volgens Bhikharie wordt het volk sinds het aantreden van de regering uitgemolken. De verschillende verhogingen en de toelagen die alleen aan ambtenaren of aan hen gelijkgestelden door de regering worden gegeven, is volgens Bhikharie reden genoeg de regering een duidelijk signaal te geven dat het niet op deze voet verder kan. Op 24 november, de vooravond van 46 jaar Srefidensi, zal Bhikharie een massaprotest tegen het beleid van de regering Santokhi-Brunswijk organiseren. Er zal tegen de uitzichtloze situatie geprotesteerd worden. Het protest is volgens Bhikharie niet bedoeld om de regering naar huis te sturen, maar juist dat het roer wordt omgegooid. ‘’We kunnen niet op dezelfde voet als de vorige regering doorgaan. Wo dede echte in a film.‘’

Bhikharie: ‘’We kunnen niet verder op deze manier. Wat de samenleving nu meemaakt, is niet mals. De burger houdt nauwelijks wat over, als hij of zij de torenhoge schulden heeft betaald. Dit is niet wat beloofd is. We zijn ons wel ervan bewust dat er gezamenlijk offers gebracht moeten worden als we een gezonde economie willen, maar wat heb je aan een gezonde economie met een uitgemolken volk?” aldus Bhikharie.

Volgens Bhikharie zijn er tal van mogelijkheden, maar de regering kiest de makkelijkste weg: namelijk snijden in de salarissen van burgers.

Hoewel er hier en daar tarieven zijn aangepast en belastingen verhoogd zijn, zijn er volgens Bhikharie geen noemenswaardige veranderingen geconstateerd. Bhikharie is zich wel ervan bewust, dat deze regering een heleboel puinhoop moest opruimen voordat er beleid losgelaten kan worden op het armoede vraagstuk, echter lijkt hij de moed op te geven. ‘’In de tussentijd moesten we reeds de stappen zien, maar op geen enkel moment is het gevoel gegeven dat het goed komt. Wanneer er over een financiële injectie gesproken wordt, komen steeds alleen ambtenaren aan de beurt. Dit kan niet, want iedereen levert in. We zijn inmiddels een jaar verder en er is nog geen sprake van een evenwichtig beleid.” Er is volgens Bhikharie nog een heleboel dat de regering in orde moet maken. Echter maken de regeerders ook geen aanstalten zaken op te lossen. ‘’We zien niet dat de regering binnen de kortste tijd zal optreden, daarom zullen wij dit door middel van een protest doen. Er moet een verandering komen, want we weten niet welke verhogingen er nog zullen komen. Het beleid van de regering moet anders, we kunnen niet vijf jaar lang op deze voet doorgaan”, aldus Bhikharie.

door Orsilia Dinge