Sector ‘kansspelen en casino’s’ dient zich aan toezicht te onderwerpen

Er moet volgens de publieke versie van het NRA- rapport in de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (SB 2009, no. 78) en de Wet MOT (SB 2012, no. 133) uitdrukkelijk vermeld worden, dat de Gaming Board, ook een toezichthouder is in het kader van AML/CFT voor de sector ‘kansspelen en casino’s’ en dat de sector zich aan haar toezicht dient te onderwerpen. “Ook is het aan te bevelen dat uitdrukkelijk vermeld wordt, welke bevoegdheden met gepaste sanctieregelingen de Gaming Board en FIU hebben naar deze sector toe met gepaste sanctieregelingen. Er moet een wijziging in de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (SB 2009, no.78) komen, zodat de Gaming Board, de geattribueerde bevoegdheid krijgt om de gehele sector ‘kansspelen en casino’s’, onder haar toezicht te hebben”, aldus de NRA. Verder stelt de NRA, dat de Gaming Board effectieve en doelmatige bevoegdheden en tools in de wetgeving toebedeeld moet krijgen, zodat zij haar toezicht en controle effectief en doelmatig kan uitoefenen. “De Gaming Board dient dan ook haar controle en toezichthoudende taak ijverig en contentieus uit te voeren, zodat mogelijke ML/TF/PF/C overtredingen zichtbaar worden, en ook aangepakt kunnen worden.

De sector ‘kansspelen en casino’s’ moeten bij wet verplicht worden om integriteitscriteria te ontwikkelen voor hun personeel.

Ook de Gaming Board zal duidelijk omschreven, verplichte integriteitscriteria, integriteitsbewakingsvereisten en controlemechanismen daarop moeten ontwikkelen, op schrift moeten vaststellen en uitvaardigen naar de sector toe”, adviseert de NRA. Er moeten volgens het rapport reguliere, deugdelijke en effectieve op maat gesneden trainingsprogramma’s door de Gaming Board voor de onder haar toezicht vallende sectoren, worden ontwikkeld. “Verder dient de Gaming Board duidelijk en gedetailleerd omschreven op maat gesneden AML/CFT criteria in een op schrift gestelde richtlijn vast te leggen, en aan de sector ‘kansspelen en casino’s,’ te distribueren. De Richtlijn zal eveneens op risico gebaseerd moeten zijn.

Weshalve de Gaming Board ook regulier (tweejaarlijks) risicoanalyses zal moeten maken van de onder haar toezicht vallende sectoren en haar beleid en richtlijnen dan ook regulier evalueren en bijstellen”, concludeert de NRA.