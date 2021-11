Braziliaanse drugsdealer met Surinaams paspoort, woonde in huis van USD 13 miljoen in Spanje

Vervalste eigen dood door Covid-19 om justitie te ontwijken

Voormalig lid van de militaire politie Sérgio Roberto de Carvalho, 62, meer bekend als majoor Carvalho, deed alsof hij aan het corona virus was overleden. Dit deed hij om de politie en justitie van verschillende landen te ontwijken, die op zoek naar hem waren. Hij gebruikte de naam Paul Wouters, een in Guyana geboren man met een Surinaams paspoort. Dit werd onthuld in een rapport van Rede Globo’s “Fantástico”, het grootste nationale elektronische tijdschrift in Brazilië, welke op 24 januari verscheen. Volgens het rapport leefde hij een luxeleven in Marbella, in het provincie Malaga, de mooiste en beroemdste badplaats in Andalusië, Spanje. De Carvalho zou de CEO zijn van een criminele multinational, die jaarlijks 45 ton cocaïne naar Europa verscheepte via de havens van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg. Met de hulp van Belgische handlangers wist hij te ontsnappen aan de politie

Tijdens een internationaal gecoördineerde actie van de politie in Brazilië, België, Portugal, Spanje, Nederland én Dubai, werden bijna 200 huiszoekingen verricht en in totaal 45 verdachten in de boeien geslagen.

Carvalho woonde in een huis ter waarde van 2,2 miljoen euro. Hij had ook twee appartementen in Lissabon, de hoofdstad van Portugal, en een bedrijf in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. De majoor gaf leiding aan zes criminele takken. De belangrijkste was in de regio São José do Rio Preto (SP), welke verantwoordelijk is voor het transport van drugs met vliegtuigen en via luchttransport. Sílvio Berri Júnior, de chef van Carvalho’s piloten, is een van de gearresteerden tijdens internationaal gecoördineerde actie genaamd ‘Enterprise’. Volgens het Fantástico-rapport heeft de criminele organisatie sinds 2017 45 ton cocaïne gesmokkeld. De drugstransporten worden geschat op R$ 2,25 miljard. Drugs werden verzonden via de havens van Paranaguá (PR), Santos (SP) en andere steden in het zuiden en noordoosten van Brazilië.

Ruim 12 miljoen euro in garage gevonden

Voordat de drugsdealer uit Lissabon vluchtte, kon hij niet meer dan 12 miljoen euro meenemen, die in een busje zaten. Hij verliet Portugal door gebruik te maken van een van zijn 37 vliegtuigen.

LPM News redactie heeft al geprobeerd contact op te nemen met de autoriteiten in Suriname, om erachter te komen, of er een onderzoek loopt in het land naar deze internationale drugsdealer, die zijn operaties overal heeft.

Betrekkingen met Suriname

Tot dusver hebben Braziliaanse media noch Europese media melding gemaakt van enige betrokkenheid van Suriname met deze drugsmagnaat. De media geven ook geen commentaar op de vraag, of hij al in het land is geweest of als hij enige tak van zijn operaties uitvoert in Paramaribo.

‘EncroChat hack’

In december 2020 werd op de website crimesite.nl een artikel gepubliceerd, waar het nieuws sprak over de ‘EncroChat hack’ die de politie leidde naar de Braziliaanse “cocaïne-majoor”. De politie maakte in verschillende landen jacht op een voormalige majoor van de Braziliaanse militaire politie, aldus de Gazet van Antwerpen. Het gaat om Sergio Roberto De Carvalho die enige tijd in België onder de alias “Paul Wouters” leefde. Volgens de Gazet denken de politiediensten dat De Carvalho een netwerk aanstuurde, dat jaarlijks 45.000 kilo cocaïne naar Europa verscheepte, via de havens van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg.

Antwerps nachtleven

Twee weken geleden vond er een internationaal gecoördineerde actie van de politie in Brazilië, België, Portugal, Spanje, Nederland én Dubai plaats waarbij bijna 200 huiszoekingen werden verricht en in totaal 45 verdachten in de boeien werden geslagen. Twee bekende figuren uit het Antwerpse nachtleven zijn onder de verdachten: clubuitbater en vastgoedhandelaar Ben Debruyn en voormalig portier Blorim R. De Antwerpse tak van de organisatie, zou tonnen cocaïne hebben ingevoerd via het Antwerpse havenbedrijf Kriva Rochem.

Overleden?

De Carvalho wist lange tijd uit handen van de politie te blijven. De Carvalho zou in het gezelschap van een Belg met een privévliegtuig zijn ontsnapt.

In Brazilië is de ex-majoor De Carvalho een bekende persoonlijkheid, die al decennialang in verband werd gebracht met georganiseerde drugssmokkel. Ondanks de vele arrestaties werd hij pas in 2018 ontslagen door de militaire politie.

Op het moment van zijn ontslag woonde hij al in de Spaanse regio Galicië, waar veel cocaïne vanaf zee Europa binnen komt. Hij leefde daar onder de naam Paul Wouters, een in Guyana geboren man met een Su-rinaams paspoort. In Spanje is begin 2020 een gevangenisstraf van dertien jaar en zes maanden tegen Wouters/De Carvalho geëist. De zaak werd gestaakt, nadat zijn advocaat een overlijdensacte had overgemaakt aan de gerechtelijke autoriteiten. Hij zou zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19.

Nederlandse topcriminelen

De Braziliaanse federale politie heeft de Spaanse collega’s ervan kunnen overtuigen dat Paul Wouters en Sergio De Carvalho één en dezelfde persoon zijn en dat hij zijn dood in scène heeft gezet, om aan vervolging te ontsnappen.

De Carvalho zou hebben gewerkt met topcriminelen uit Nederland en België. Hun rol in het onderzoek kwam aan het licht, nadat de Nederlandse politie erin slaagde om de chatapplicatie EncroChat te kraken. Deze Belgische en Nederlandse kopstukken van het netwerk zijn ook voortvluchtig.

Bronnen: lpmnews.com, crimesite.nl