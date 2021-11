‘Consumptierijst zal ongetwijfeld duurder worden’

De prijs voor kunstmest (ureum 46%) is in de afgelopen periode met bijkans 200% gestegen. Dit bevestigt rijstboer Rajen Bishar, tegenover de krant. Drie seizoenen terug betaalden rijstboeren voor een zak kunstmest van 50 kilogram SRD 484, -. Momenteel wordt voor zo een zak tussen de SRD 930- 1.000,- gevraagd. Deze stijging is volgens Bishar ‘moordend’ voor de rijstboeren, omdat de meststof voor de inzaai heel belangrijk is. ‘’Zonder die meststof, kun je niet garanderen, dat de rijstgewassen zich goed zullen ontwikkelen.‘’ De officiële inzaaiperiode voor de voorjaarsoogst is per 1 november 2021 begonnen. Per hectare rijsaanplant, zijn er minimaal 6 pakken kunstmest nodig. Bishar verklaart, dat hierdoor de prijs voor het eindproduct zonder twijfel zal stijgen, omdat de kosten voor slechts het inzaaien, al relatief hoog zijn.

‘’Wij proberen nog steeds te achterhalen, waarom de prijs voor ureum een paar weken vóór de inzaaiperiode zo is verhoogd.

Er zijn geen nieuwe ladingen binnengekomen en het is ook niet zo, dat de koers verder is gestegen, daarom is er ook geen noemenswaardige reden voor een verhoging.” Bishar zegt, dat deze verhoging verschrikkelijk voor de rijstboeren is, omdat het krediet dat zij van de bank krijgen, niet verhoogd zal worden. Volgens hem kunnen rijstboeren tot een bepaald bedrag, seizoens krediet, bij de bank lenen. Met alle kosten die zij volgens Bishar nu zullen moeten maken, zal de lening bijna niets voorstellen.

‘’De bank gaat niet elke boer een verhoging van zijn lening kunnen geven, want de aflostermijn moet nog redelijk blijven. Maar als we de totale kosten die een boer moet maken alleen om in te zaaien optellen, liggen die ver boven het budget dat verdiend zal worden bij de oogst. En vooral dan met de brandstofprijzen, zal er dan helemaal niets meer overblijven”, aldus Bishar. Hij verklaart, dat niet alleen de prijs van ureum de rijstboeren dit seizoen zal nekken, echter ook de prijs van brandstof.

Duurder eindproduct

Het eindproduct oftewel de consumptie rijst, zal volgens Bishar ongetwijfeld duurder worden, omdat de uitgaves nu ver boven de begroting liggen. En zal het overgrote deel van de rijstboeren volgens hem de kosten verrekenen in de padieprijs. Bishar zegt, dat het niet bedoeling is dat de consument eronder moet lijden. ‘’Daarom hebben we de hulp van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, ingeroepen. We hebben het ministerie gevraagd, waaraan het ligt, dat er nu een drastische stijging heeft plaatsgevonden. Echter hebben we tot nog toe geen reactie vanwege LVV gekregen.” Bishar vertelt, dat de boeren in feite niet eerst aan de bel hoeven te trekken, voordat zaken in orde gemaakt worden. ‘’LVV wordt van alles dat in Nickerie gebeurt, op de hoogte gesteld. Keer op keer is de regering erop gewezen, dat ze geen politiek met de rijstsector moet bedrijven. De regering moet juist helpen, dat de sector niet ten onder gaat”, aldus Bishar.

door Orsilia Dinge