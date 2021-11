Santokhi pleit voor financiële ondersteuning landen met laaggelegen kustgebieden

President Chandrikapersad Santokhi heeft op dinsdag 2 november 2021 tijdens de 26ste Klimaattop in Glasgow, Schotland, gepleit voor de financiële ondersteuning aan landen met laaggelegen kustgebieden. Santokhi gaf aan dat door de ondertekening van het Akkoord van Parijs in 2015, bijna de hele wereld ermee instemde om de verwachte temperatuurstijging ruim onder de 2 graden Celsius en bij voorkeur onder de 1,5°C te houden. “Ik kan mijn diepe teleurstelling niet uiten, dat noch de financiële steun, noch de mitigerende maatregelen, en de vermindering van de uitstoot, beloofd in 2015, zijn gerealiseerd. Landen met laaggelegen kustgebieden, zoals Suriname en kleine eilandstaten in ontwikkeling, zoals in het Caribisch gebied, behoren tot de meest kwetsbare landen, maar deze landen ontvingen tussen 2016 en 2018 niet meer dan 2% van de wereldwijde klimaatfinanciering”, haalde de president aan.

Volgens hem lijkt het alsof het in 2015 getoonde medeleven, verloren is gegaan. De landen met laaggelegen kustgebieden, zijn volgens Santokhi op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verwoestende oorzaken van klimaatverandering, maar worden geconfronteerd met toenemende fiscale problemen, die veroorzaakt worden door klimaatverlies en –schade, de impact van de aanhoudende COVID-19-pandemie, stijgende gasprijzen en schulden.

Santokhi haalde aan, dat dubbele standaarden in het denken van leiders sluipen, waarbij degenen die al hebben geprofiteerd van koolstof gedreven economieën, opkomende economieën willen beletten, soortgelijke fundamenten te leggen voor politieke stabiliteit, sociale ontwikkeling en economische welvaart. “Tegen deze achtergrond nemen wij met bezorgdheid kennis van de oproep van sommigen in de internationale gemeenschap, om zonder onderscheid te stoppen met investeren in nieuwe projecten op het gebied van fossiele brandstoffen”, stelde de president.

Hij gaf aan dat de wereldleiders zich moeten realiseren dat alle goede bedoelingen minder of niets zullen betekenen, als ze niet worden ondersteund door nieuwe concessionele financiering. Bestaande financiële instrumenten moeten daarom worden herzien op hun efficiëntie en effectiviteit.

“De toekomst is nu! We hebben geen andere keuze dan NU te handelen, op een coöperatieve en collectieve manier! Alleen door samen te werken, kunnen we de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd bieden. De mensen en de particuliere sector hebben de doelstellingen van het klimaatmitigatie- en adaptatiebeleid omarmd. Er is brede steun voor de transitie naar een groene economie. Laten we het eens worden over mechanismen die landen, vooral de kleine eilandstaten in ontwikkeling en landen met laaggelegen kustgebieden, zoals Suriname, zullen ondersteunen bij het maken van deze transitie”, stelde Santokhi.

De president riep de wereldleiders op innovatief te zijn in hun denken. Volgens hem zullen de dromen van vermindering van de CO2-uitstoot niet zomaar gebeuren, omdat de wereldleiders het willen. “We zullen moeten blijven investeren in de ontwikkeling van koolstof reducerende eindgebruikersproducten en meer kosteneffectieve technologieën voor koolstofverwijdering”, aldus Santokhi in zijn toespraak.