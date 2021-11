Advocaat Irene Lalji overleden

Advocaat Irene Lalji is vanochtend in het ziekenhuis overleden. Dit bevestigden collega’s uit de advocatuur tegenover de krant. Lalji lag bijkans twee weken in het ziekenhuis. Naar De West verneemt, was zij besmet geraakt met COVID-19. De raadsvrouwe was niet gevaccineerd en had onderliggende aandoeningen. De advocaat zei vorige maand tegenover Starnieuws, dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de vaccinatie. Lalji was met name één der advocaten van de gewezen minister van Financiën Gillmore Hoefdraad in het nog gaande strafproces. Naast de zaak van Hoefdraad, was zij naar wij vernemen als advocaat ook betrokken bij diverse zedenzaken.