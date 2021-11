NRA: ‘Niet alleen witwassen van geld moet strafbaar zijn’

“De wetgever (Regering en DNA) zal erop moeten toezien dat de wetgeving wordt aangepast, zodat de strafbaarstelling van witwassen wordt toegepast op alle soorten goederen die, ongeacht hun waarde, directe of indirecte opbrengsten van misdrijven vormen. Dus niet alleen het witwassen van geld moet strafbaar zijn”, aldus het NRA- rapport.

Crime intelligence

Verder stelt het rapport vast, dat data van diverse sectoren op landelijk niveau meer gecentraliseerd en gestructureerd bijgehouden moet worden. “Het is aan te bevelen dat dit ook wettelijk wordt vastgelegd alsook de regels en procedures daar omheen. Er moet daarom een nationale (crime intelligence) database opgezet worden, waar nationale data van diverse actoren verzameld, bijgehouden en geanalyseerd wordt, conform de benodigde informatie voor de NRA. Hierbij moeten andere doeleinden geïmplementeerd worden, die de opsporing, preventie en repressie van ML/TF/PF/C van dienst zijn.

Deze data dient ter beschikking te zijn van de gedefinieerde stakeholders en zal ook gebruikt kunnen worden om het nationaal AML/CFT beleid steeds aan te scherpen en de maatregelen aan te passen. Ook is vereist dat eventuele aanpassing van de wetgeving, waar nodig, wordt opgepakt zodat dit mogelijk is”, stelt de NRA.

Wetgeving

De wetgever (Regering en DNA) zal volgens de NRA, de bestaande anti-terrorisme wetgeving dienen te herzien en moeten baseren op de resoluties van de Veiligheidsraad van de VN, zodat het voor competente autoriteiten mogelijk is om onverwijld geldmiddelen en/of andere activa te bevriezen. Het rapport beveelt aan, dat er een duidelijke procedure in de wet moet worden opgenomen, en een deugdelijk mechanisme van beheer hiervoor in de wet wordt opgenomen.

“Beschermende Klokkenluidersregeling implementeren binnen de totale overheid in samenhang met de Anti-Corruptiewet en de AML/CFT wetgeving. De regering dient met de hoogste prioriteit de uitvoeringsbesluiten van de Anti-Corruptie wet te implementeren.

Ook transparante procedures en beleid ten aanzien van het voorgaande dienen ontwikkeld te worden alsook op schrift gesteld te worden”, concludeert het rapport.