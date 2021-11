Surinamers betalen te weinig voor water

Abiamofo: ‘We betalen niet eens SRD 3 per kubieke meter water’

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft onthuld, haar tarieven aan te passen, omdat de huidige tarieven niet langer kostendekkend zijn voor het bedrijf en dus achterhaald. Volgens de SWM heeft dit achterstallig onderhoud tot gevolg en zal op korte termijn een uitbreiding moeten volgen van het waternet. “De factuur zal op een totaal andere manier tot stand gebracht worden, die heel overzichtelijker is. Het zal te maken hebben met het maandelijkse verbruik en vermenigvuldigd met het tarief”, aldus minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel. Met de onvrede uit de samenleving, wordt er volgens Abiamofo wel geconcludeerd worden, dat men wel in staat is om SRD 5,- te betalen voor een halve liter water in de winkel, maar niet voor het nieuwe tarief. “Het moet wel duidelijk zijn, dat de SWM aan kosten ongeveer SRD 18,47 per kubieke meter water investeert, produceert en distribueert. We betalen dus niet eens SRD 3,- ervoor. Als er gesproken wordt over 1 kubieke meter water, dan heb ik het over 1000 liter water”, aldus Abiamofo.

De nieuwe tarieven zullen volgens de SWM vastgesteld zijn op een basistarief van SRD 18,47 per kubieke meter water, hetgeen gelijk is aan de kostprijs voor de productie van een kubieke meter water. Het eindtarief zal voor de diverse tariefgroepen, in verband met een kortingenstelsel, gebaseerd zijn op het sociaaleconomisch beleid van de regering. Bij de nieuwe tarievenstructuur wordt het concept van vastrecht en het staffelmodel verlaten.

Abiamofo vertelde, dat er echter rekening gehouden wordt met de lastenverzwarende maatregelen, de afgelopen maanden voor de samenleving, waarbij de totale verhogingen niet in één keer zullen geschieden. “Wij hebben dus een gefaseerde verhoging goedgekeurd, die deze maand in zal gaan en het moet ergens in november 2024 zo zijn, dat de huishoudens, de afnemers van SWM een tarief gaan betalen dat ongeveer overeenkomt met de kostprijs”, aldus Abiamofo. Wat nu volgens Abiamofo zal gebeuren, is dat de SWM gefaseerd op het niveau gebracht zal worden, om tenminste kostendekkend te kunnen opereren. Abiamofo zei, dat in aanloop naar het voorstel aan de regering, een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie, maar ook de SWM, gesprekken zijn gevoerd met diverse groepen. Er zijn volgens de bewindsman, hier en daar wat voorstellen meegenomen. Diverse relevante belanghebbenden die de samenleving betrokken waren, hebben volgens Abiamofo echter niet de indruk gewekt, dat zij tegen de verhoging van de watertarieven zijn.