‘Het schijnt dat Adhin aan blindheid lijdt’

Het gaat volgens de gewezen vicepresident Ashwin Adhin, driemaal slechter in het land, dan toen regering Bouterse-II aan de macht was. Dit verklaarde hij afgelopen zondag tijdens een on-air massameeting van de NDP. Ondanks de financiële barrières heeft de vorige regering het volgens Adhin weten te managen tot 2020.

Hij verzekerde de samenleving, dat het bij de huidige regering totaal uit de hand is gelopen en de situatie verslechterd is. Adhin verwijt regering Santokhi-Brunswijk van falend bestuur. De VHP-parlementariër Mahinder Jogi om een reactie gevraagd zegt, dat Adhin niet de persoon is die commentaar moet leveren. Jogi vindt het jammer, dat de ex-vicepresident de samenleving nog steeds probeert te misleiden. Volgens Jogi plukken we momenteel de wrange vruchten van het beleid van de regering Bouterse. ‘’Desondanks doet de regering alles in haar vermogen om de situatie op te lossen.‘’ ‘’Het ziet ernaar uit dat die meneer aan geheugenverlies lijdt. Adhin heeft geen weet van de offers die regering Santokhi-Brunswijk heeft moeten brengen om de puinhoop van de vorige regering op te ruimen en het land nog draaiende te houden. Zijn beleid heeft vandaag de dag geleid tot deze ellendige situatie. Dat de man nog met de vinger durft te wijzen en het volk wil misleiden, spreekt voor zich”, aldus Jogi. Volgens Jogi probeert Adhin politiek te drijven met de huidige situatie en vergeet hij te vermelden dat het beleid van de NDP-regering op leningen was gebaseerd.

‘’Hij vergeet aan de mensen uit te leggen, dat deze financieel economische situatie door het ‘honing-op-de-lippen-smeren-beleid’, is veroorzaakt. Adhin zou de vinger eerst naar zichzelf moeten wijzen. Hij heeft in de regering gezeten. Heeft hij deze zaken niet zien aankomen of is hij pas nu wakker geworden?” Jogi verklaart, dat regering Bouterse nooit heeft kunnen investeren in de verdiencapaciteit van het land, terwijl dat bij de huidige regering wel het geval is.

‘’Deze regering voert gesprekken en probeert zoveel partners te betrekken die voor verdiensten zullen zorgen”, stelt Jogi. De regering Santokhi-Brunswijk werkt volgens Jogi juist aan herstel van de economie. ‘’Adhin moet ophouden met het misleiden van het volk en erkennen dat ze het land de afgelopen jaren met honing smeren op de lippen van het volk, heeft bestuurd.”

door Orsilia Dinge