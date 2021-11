Invoering Appartementsrecht in Suriname kan nog jaren duren

Ruim tien jaar geleden werd er al gesproken over het appartementsrecht in Suriname. Op papier is het appartementsrecht onderdeel van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW). Echter is er nog niets mee gebeurd. Carlo Jadnanansing, juridisch specialist en oud-notaris, zei bij de opening van het Terzol Vastgoed Grondcongres 2021, dat aangezien het appartementsrecht in Suriname deel uitmaakt van het nieuwe ontwerp van het BW, het jaren kan duren als deze wetgeving samen met het BW ingevoerd zal worden. Jadnanansing vroeg zich af of het appartementsrecht afzonderlijk ingevoerd kan worden, of samen met het hele BW. Minister Riad Nurmohammed van Openbare Werken merkte op, dat hij niet weet, of het parlement kan bepalen of het slechts een hoofdstuk uit het nieuwe BW kan behandelen en invoeren.

“Als we dat doen, kan het nog jaren duren, want het ontwerp is tien jaren terug ingediend, maar er is niets gebeurd. De vraag is ook of de noodzaak bestaat. Er is wel behoefte, maar hoe groot die is, is niet duidelijk”, zei Jadnanansing.

Volgens de minister zijn er veel veranderingen aangebracht in het nieuwe BW. Een optie is dat het parlement zijn ogen sluit en alles goedkeurt, maar daarvoor zouden er andere criteria nodig zijn. Jadnansing gaf aan dat hij heeft geleerd geen hoge verwachtingen te hebben, maar wel met beide benen op de grond te staan. Dit omdat er voor de zoveelste keer over appartementsrecht wordt gesproken, maar dat niemand het initiatief heeft durven nemen, waardoor alles is blijven liggen. Volgens Jadnanansing dateert ons BW uit 1869. Het is volgens hem een kopie van het Nederlands Wetboek, waarin nog geen appartementsrecht was opgenomen. Dat is in Nederland veel later gekomen wegens gebrek aan ruimte en woningen.

Suriname daarentegen heeft genoeg ruimte. Echter weerhoudt dat ons niet om ook het appartementsrecht in te voeren. Hij noemde als voorbeeld de Nederlandse Antillen die in de 70’er jaren het appartementsrecht hebben ingevoerd ofschoon er geen ruimtegebrek was. Zij hebben niet alleen het normaal appartementsrecht maar ook het deel appartementsrecht geïmplementeerd. In 2009 is het nieuwe Burgerlijk Wetboek ingediend bij ex-president Venetiaan, maar er is niets mee gebeurd, omdat er verkiezingen waren. “In boek 5 titel 9 de artikelen 106-148 is de regeling van het appartementsrecht opgenomen. De ontwerpers hebben toen gekozen voor het Curaçaose en Arubaanse recht. In artikel 106 is het normale appartementsrecht opgenomen, maar ook het deel appartementsrecht van de Nederlandse Antillen. Dat is booming business in Aruba en Curaçao. Je kunt voor een paar weken per jaar, eigenaar zijn van een appartement”, haalde Jadnanansing aan.

Hij gaf aan dat er al appartementsrecht in Suriname aanwezig is. Ook kleinere gebouwen kunnen volgens hem gesplitst worden. Als de wet er is, zouden we het recht direct kunnen toepassen door wat we al hebben te verdelen in appartementen. Over het karakter van het appartementsrecht zei Jadnanansing dat de splitsing van eigendom beperkt is, omdat je niet alles tot eigendom kan maken. “Je bent als appartement eigenaar, eigenaar van alleen een bepaald deel. Dat is dat deel waar privé bewoond wordt. Daarnaast ben je ook eigenaar van een gemeenschappelijk deel.” Jadnanansing legde uit, dat de wet ook dwingend een reglement voorschrijft, waarin verplichtingen van de mede-eigenaren dienen te worden geregeld. Dit om chaos en ruzie onder de mede-eigenaren te voorkomen. Er is in de wet ook geregeld dat er een Vereniging van Eigenaren komt die van rechtswege ontstaat. Deze organisatie moet de zaak coördineren en alle appartement eigenaren worden van rechtswege lid. Er moet ook een administrateur benoemd worden belast met de uitvoering en tegen onwillige eigenaren kunnen dwangmaatregelen genomen worden.

Jadnanansing merkte op dat we in Suriname grondhuur kennen, maar dat hij in het ontwerp, geen grondhuur heeft aangetroffen. Hij vroeg zich af of de ontwerpers dit bewust hebben weggelaten of als het een omissie is.

Als er volgens hem mogelijkheden zijn gecreëerd bij erfpacht zou, het bij grondhuur ook moeten kunnen, maar dat men wel toestemming zou moeten vragen van de Staat bij het bouwen van een gebouw. Dit moet volgens hem bekeken worden, omdat mensen die een huis opzetten op grond dat zij in grondhuur hebben, geen toestemming vragen van de staat.

door Priscilla Kia