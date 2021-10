‘Gebruikte woorden Ramadhin niet grievend en beledigend geweest’

De Staat Suriname, in het bijzonder minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, is gisteren voor de kantonrechter verschenen wegens een vermeende belediging en het aantasten van de eer en goede naam van Jennifer van Dijk-Silos, Steve Meye en Patrick Bhagwandin. Zij hadden een kort geding aanhangig gemaakt tegen de bewindsman. De eisers zijn van mening, dat de uitspraken van Ramadhin gekwalificeerd kunnen worden als belediging, laster, smaad en aantasting van hun recht op eer en goede naam. Het trio eist dat de minister wordt veroordeeld tot het rectificeren van zijn uitspraken gedaan via verschillende media. Zij hebben hiertoe een petitie overhandigd op 20 augustus aan de waarnemend president, Ronnie Brunswijk, die betrekking heeft op ‘apartheid en discriminatie’. In de petitie wordt de aandacht gevraagd voor de gevolgen van het huidige coronabeleid in relatie tot het tegengaan van apartheid en discriminatie van niet-gevaccineerde Surinamers. Ook gaat het bij de eisers om de directe stopzetting van elke vorm van vaccinatiedwang, ook de indirecte dwang, en het stopzetten van elke vorm van discriminatie en apartheid, die uit deze dwang voortvloeit. Advocaat Aryan Ramlakhan van de staat reageerde gisteren bij de rechter op het kort geding en gaf in zijn conclusie van antwoord aan, dat er geen sprake is van belediging. De eisers voelen zich gekrenkt, doordat ze genoemd zijn als misleiders en antivaxxers. Volgens de raadsman van Ramadhin zijn de uitspraken gedaan in interviews, die betrekking hadden op een petitie die was ingediend. De minister heeft naar aanleiding daarvan gereageerd in een interview. Ramlakhan benadrukt, dat de minister van Volksgezondheid ook de plicht heeft de gemeenschap te informeren, in het belang van de algehele volksgezondheid. De advocaat zei voorts, dat de gebruikte woorden niet grievend en beledigend zijn geweest.

Volgens deskundigen is deze rechtszaak tegen minister Ramadhin kansloos, omdat de rechter altijd zal benadrukken, dat de staat verschillende belangen afweegt voordat er keuzes worden gemaakt. “Eén daarvan is het belang van de volksgezondheid en dat telt zwaarder”, aldus een deskundige tegenover de redactie.