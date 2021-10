Meerdere ondernemers benadeeld door Accountmanager

Bankmedewerker verrichtte maanden achtereen dubieuze transacties

Anoeradhadebie M. die tot voor kort nog accountmanager was bij een lokale bank, is afgelopen dinsdag aangehouden voor verduistering, oplichting, overtreding van de Wet Money Laundering en valsheid in geschrifte. De politie heeft de vrouw in verzekering gesteld, nadat een aantal benadeelden aangifte tegen haar had gedaan. Deze zaak is inmiddels overgedragen aan de afdeling Fraude. De bankmedewerker heeft bij de politie verklaard, wat haar rol is geweest. Naar aanleiding van haar handelingen, stonden ondernemers grote bedragen in SRD af, waarna door tussenkomst van de latere verdachte die werden gewisseld buiten de bank om. Vervolgens benaderde de accountmanager bekende cliënten, die grote saldi op hun valutarekening aanhielden, voor een zeer lucratieve korte termijn belegging. Daarbij zouden ze een rendement tussen de 7,5 tot 10%, cash kunnen ontvangen. De zwendel zou enkele maanden voortduren totdat de vrouw het geld van bepaalde mensen niet kon verklaren en of teruggeven. ook verneemt de redactie, dat de accountmanager sinds vorig jaar deze dubieuze transacties pleegde en dat de bedragen na gelang steeds groter werden. Deze zaak kwam aan het rollen, toen een ondernemer aangifte deed van een benadeling van SRD 1 miljoen. Voort vernemen wij, dat na de eerste aangifte meerdere ondernemers aangifte deden tegen de accountmanager.

Binnen het ondernemerscircuit melden dagelijks meerdere mensen, dat ook zij zijn benaderd en of benadeeld door deze bankmedewerker. Een van de benadeelden, zoon van een cambiohouder J.H. geraakte zo van stuk, dat hij de vrouw van haar vrijheid beroofde en mishandelde. J.H. is afgelopen woensdag door de politie aangehouden terzake opzettelijke vrijheidsberoving en mishandeling van Anoeradhadebie M. De zoon van de cambiohouder heeft het recht in eigen handen genomen om de vrouw te ontvoeren en te mishandelen om zo het verschuldigde bedrag terug te . Tot nog toe is het nog onduidelijk hoeveel benadeelden er precies zijn.