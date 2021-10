Staatsolie krijgt USD30 miljoen ondertekeningsbonus van Chevron

De nationale oliemaatschappij van Suriname, Staatsolie, heeft op 13 oktober 2021 bekendgemaakt dat het gereed is om een Production Sharing Contract (PSC) te ondertekenen met Chevron voor de rechten ter verkenning, ontwikkeling en productie in de ondiepe wateren voor onze kust. Door gebruik te maken van een biedronde, in plaats van een één-op-één onderhandeling en gunning van het blok, kon Suriname verschillende voordelen behalen voor zijn offshore concessie, die nog niet is geëxploreerd. Een van de belangrijkste prestaties is dat Staatsolie erin geslaagd is 30,8 miljoen dollar binnen te halen voor een blok van 2.235 km2. Ook is het van belang dat Staatsolie voor het eerst in haar geschiedenis, als partner zal participeren in offshore-activiteiten, aangezien zij vanaf het moment van de ondertekening van het PSC een participatie van 40 procent behoudt. De samenwerking is bekrachtigd door de ondertekening van de Joint Operating Agreement (JOA) waarin de voorwaarden zijn vastgelegd. De afspraken stellen Staatsolie in staat, meer invloed te hebben in het besluitvormingsproces en zorgen ervoor dat Staatsolie als partner meefinanciert in de eventuele ontwikkelings- en productiefase.

Chevron toonde interesse in Blok 5 tijdens de Suriname Shallow Offshore Bid Round 2020/2021.

In deze aanbestedingsronde, bieden geïnteresseerde bedrijven op blokken in de zogenaamde ondiepe offshore, het zeegebied tot 120 kilometer uit de kust en met een waterdiepte tot 100 meter. Chevron deed het meest gunstige bod op Blok 5.

In schril contrast hiermee behaalde de CARICOM-zuster van Suriname, Guyana, slechts 18 miljoen dollar als ondertekeningsbonus nadat ExxonMobil een belangrijke ontdekking deed in het Stabroek-blok. Het is goed te vermelden dat het Stabroek-blok 12 keer zo groot is als blok 5. Wat nog belangrijker is, is dat de ondertekeningsbonus werd ontvangen, op een moment dat ExxonMobil meer dan 20 procent van het olierijke blok heeft moeten afstaan en in staat was om erop te werken.

Wat betreft de Kaieteur- en Canje-blokken, die samen bijna negen keer zo groot zijn als blok 5, werden in 2015 door de Donald Ramotar-administratie toegekend aan onbekenden in de industrie, zonder dat er een ondertekeningsbonus werd verlangd. ExxonMobil heeft sindsdien in beide blokken gewerkt en is nu de exploitant. In een eerder interview had de Oil Consultant en voormalig adviseur van president Granger, Dr. Jan Mangal, gezegd dat Guyana waarschijnlijk 100 miljoen of zelfs een miljard dollar aan het tekenen van bonussen voor de voorgaande blokken heeft verloren.

Hij merkte op dat deze blokken, Kaieteur en Canje, grenzen aan het Stabroek-blok, dat wordt geëxploiteerd door ExxonMobil en waarvan nu bekend is, dat het meer dan 5,5 miljard olie-equivalente hulpbronnen bevat. ExxonMobil heeft sindsdien aanvragen ingediend bij de Environmental Protection Agency (EPA) om 12 putten in elk blok te onderzoeken.

Bron: www.kaieteurnewsonline.com